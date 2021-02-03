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Microsoft обогнал Saudi Aramco по рыночной стоимости
Microsoft обогнал Saudi Aramco по рыночной стоимости
Американская IT-компания Microsoft стала второй в мире по рыночной капитализации, обогнав Saudi Aramco, но оставшись позади Apple, свидетельствуют данные... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T19:45
2021-02-03T19:45
2021-02-03T19:45
saudi aramco
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apple
билл гейтс
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американская IT-компания Microsoft стала второй в мире по рыночной капитализации, обогнав Saudi Aramco, но оставшись позади Apple, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 19.14 мск акции Microsoft дорожали на 1,21% - до 242,44 доллара за ценную бумагу, а общая рыночная капитализация компании составила 1,828 триллиона долларов.Первое место по-прежнему занимает американская корпорация Apple, чья капитализация превышает 2 триллиона долларов. В сентябре 2020 года Apple уступала первое место саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, но затем вновь захватила лидерство.Теперь же Saudi Aramco с капитализацией в 1,811 триллиона долларов стала еще дальше от первого места в списке самых дорогих компаний. С начала 2021 года акции Microsoft выросли в цене на 9%, что позволило компании выйти на второе место в этой гонке.Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности является разработчиком операционной системы Windows.
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saudi aramco, microsoft corporation, apple, билл гейтс, технологии, в мире