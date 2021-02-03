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Четыре станции метро в центре Петербурга вновь открыли для пассажиров
Четыре станции метро в центре Петербурга вновь открыли для пассажиров
Четыре станции петербургской подземки, закрытые во вторник вечером, вновь открыты для пассажиров, сообщает подземка. РИА Новости, 03.02.2021
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метро
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Четыре станции петербургской подземки, закрытые во вторник вечером, вновь открыты для пассажиров, сообщает подземка."В 0.23 станции "Площадь Восстания", "Маяковская", "Невский проспект" и "Гостиный Двор" открыты для входа и выхода пассажиров", - говорится в официальном Telegram-канале метрополитена.После 23.00 мск вторника эти станции были полностью закрыты, поезда шли мимо без остановки.
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60
россия, метро, санкт-петербург, общество

Четыре станции метро в центре Петербурга вновь открыли для пассажиров

00:50 03.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПассажирка петербургского метрополитена в маске
Пассажирка петербургского метрополитена в маске - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Четыре станции петербургской подземки, закрытые во вторник вечером, вновь открыты для пассажиров, сообщает подземка.
"В 0.23 станции "Площадь Восстания", "Маяковская", "Невский проспект" и "Гостиный Двор" открыты для входа и выхода пассажиров", - говорится в официальном Telegram-канале метрополитена.
После 23.00 мск вторника эти станции были полностью закрыты, поезда шли мимо без остановки.
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