https://ria.ru/20210203/metro-1595775064.html
Четыре станции метро в центре Петербурга вновь открыли для пассажиров
Четыре станции метро в центре Петербурга вновь открыли для пассажиров
Четыре станции петербургской подземки, закрытые во вторник вечером, вновь открыты для пассажиров, сообщает подземка. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T00:50
2021-02-03T00:50
2021-02-03T00:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Четыре станции петербургской подземки, закрытые во вторник вечером, вновь открыты для пассажиров, сообщает подземка."В 0.23 станции "Площадь Восстания", "Маяковская", "Невский проспект" и "Гостиный Двор" открыты для входа и выхода пассажиров", - говорится в официальном Telegram-канале метрополитена.После 23.00 мск вторника эти станции были полностью закрыты, поезда шли мимо без остановки.
https://ria.ru/20210203/aresty-1595774396.html
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