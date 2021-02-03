https://ria.ru/20210203/mediazona-1595905119.html

Суд арестовал главреда "Медиазоны" Смирнова на 25 суток

Суд арестовал главреда "Медиазоны" Смирнова на 25 суток

Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщила РИА... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T18:08

2021-02-03T18:08

2021-02-03T18:19

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева."Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП, и назначил наказание в виде административного ареста на срок 25 суток", - сказала пресс-секретарь.По этой статье о повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий ему грозило максимум 30 суток ареста.Ранее Смирнов заявил РИА Новости, что его задержали без объяснения причин, на сайте "Медиазоны" уточнялось - "якобы за участие в акции или призывы". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району.Как рассказал РИА Новости адвокат Смирнова Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП. Позже Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание Смирнова, сообщил, что журналисту "не вменяется участие в акции", дело в другом, причем "там все абсолютно логично".В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/zhaloby-1595887418.html

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