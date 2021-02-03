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Суд арестовал главреда "Медиазоны" Смирнова на 25 суток
Суд арестовал главреда "Медиазоны" Смирнова на 25 суток
Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщила РИА... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:08
2021-02-03T18:19
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москва
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева."Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП, и назначил наказание в виде административного ареста на срок 25 суток", - сказала пресс-секретарь.По этой статье о повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий ему грозило максимум 30 суток ареста.Ранее Смирнов заявил РИА Новости, что его задержали без объяснения причин, на сайте "Медиазоны" уточнялось - "якобы за участие в акции или призывы". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району.Как рассказал РИА Новости адвокат Смирнова Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП. Позже Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание Смирнова, сообщил, что журналисту "не вменяется участие в акции", дело в другом, причем "там все абсолютно логично".В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей смирнов, коронавирусы, дмитрий песков, москва, происшествия

Суд арестовал главреда "Медиазоны" Смирнова на 25 суток

18:08 03.02.2021 (обновлено: 18:19 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов в Тверском суде Москвы. Стоп-кадр видео
Главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов в Тверском суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП, и назначил наказание в виде административного ареста на срок 25 суток", - сказала пресс-секретарь.
По этой статье о повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий ему грозило максимум 30 суток ареста.
Ранее Смирнов заявил РИА Новости, что его задержали без объяснения причин, на сайте "Медиазоны" уточнялось - "якобы за участие в акции или призывы". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району.
Как рассказал РИА Новости адвокат Смирнова Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП. Позже Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание Смирнова, сообщил, что журналисту "не вменяется участие в акции", дело в другом, причем "там все абсолютно логично".
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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