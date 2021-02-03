https://ria.ru/20210203/mechta-1595907923.html

Голикова исполнила мечту мальчика покататься на квадроцикле

Голикова исполнила мечту мальчика покататься на квадроцикле

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках акции "Елка желаний" исполнила новогоднюю мечту шестилетнего Марка Прохорова, который хотел покататься на квадроцикле, РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T18:27

2021-02-03T18:27

2021-02-03T18:27

хорошие новости

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках акции "Елка желаний" исполнила новогоднюю мечту шестилетнего Марка Прохорова, который хотел покататься на квадроцикле, сообщили в секретариате вице-премьера."В преддверии нового, 2021 года, вице-премьер Татьяна Голикова сняла с "Елки желаний" шарик с мечтой шестилетнего Марка Прохорова из Москвы, его желание исполнилось сегодня", - говорится в сообщении.Как рассказали в секретариате Голиковой, накануне вице-премьер пригласила Марка вместе с его мамой Ольгой в Дом правительства. Она показала гостю свое рабочее место и вручила новогодние подарки, пожелав ему и его близким здоровья, счастья и удачи в наступившем году.Марк признался вице-премьеру, что катался на детском квадроцикле в парке и с тех пор мечтал о поездке на "настоящем". "Сегодня Марк в сопровождении мамы отправился исполнять свое заветное желание – кататься по лесу на "взрослом" квадроцикле", - добавили в секретариате.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7 950 заветных желаний.

https://ria.ru/20201228/vertolet-1591227447.html

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россия, татьяна голикова, общество