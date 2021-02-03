https://ria.ru/20210203/mat-1595782558.html

Выявлено отношение россиян к мату

Выявлено отношение россиян к мату

Почти каждый пятый житель России считает, что обсценная лексика обогащает русский язык, говорится в результатах исследования сервиса Работа.ру. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T07:16

2021-02-03T07:16

2021-02-03T07:16

работа.ру

россия

москва

общество

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Выявлено истинное отношение россиян к мату

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Почти каждый пятый житель России считает, что обсценная лексика обогащает русский язык, говорится в результатах исследования сервиса Работа.ру.С 1 февраля 2021 года социальные сети в России обязали удалять матерные слова и выражения. Теперь администраторы сообществ должны искать такую лексику и блокировать её в постах и комментариях.Кроме того, 71% россиян положительно относятся к запрету мата в соцсетях, соответственно, не согласны с ним всего 29% опрошенных, которые высказались за свободу слова в соцсетях.

https://ria.ru/20200728/1575016180.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа.ру, россия, москва, общество