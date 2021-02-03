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Выявлено отношение россиян к мату
Выявлено отношение россиян к мату
Почти каждый пятый житель России считает, что обсценная лексика обогащает русский язык, говорится в результатах исследования сервиса Работа.ру. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T07:16
2021-02-03T07:16
работа.ру
россия
москва
общество
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Выявлено истинное отношение россиян к мату
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Почти каждый пятый житель России считает, что обсценная лексика обогащает русский язык, говорится в результатах исследования сервиса Работа.ру.С 1 февраля 2021 года социальные сети в России обязали удалять матерные слова и выражения. Теперь администраторы сообществ должны искать такую лексику и блокировать её в постах и комментариях.Кроме того, 71% россиян положительно относятся к запрету мата в соцсетях, соответственно, не согласны с ним всего 29% опрошенных, которые высказались за свободу слова в соцсетях.
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работа.ру, россия, москва, общество

Выявлено отношение россиян к мату

07:16 03.02.2021
 
© Milkos/ Konstantin PostumitenkoМуж и жена ссорятся
Муж и жена ссорятся - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Milkos/ Konstantin Postumitenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Почти каждый пятый житель России считает, что обсценная лексика обогащает русский язык, говорится в результатах исследования сервиса Работа.ру.
С 1 февраля 2021 года социальные сети в России обязали удалять матерные слова и выражения. Теперь администраторы сообществ должны искать такую лексику и блокировать её в постах и комментариях.
"Сорок процентов жителей России поддерживают цензуру в СМИ и литературе. Еще 41% опрошенных нейтрально относятся к такому надзору. Однако 19% респондентов уверены - мат обогащает русский язык, поэтому высказались против цензуры", - говорится в отчете, по итогам опроса более 3,5 тысяч человек.
Кроме того, 71% россиян положительно относятся к запрету мата в соцсетях, соответственно, не согласны с ним всего 29% опрошенных, которые высказались за свободу слова в соцсетях.
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