https://ria.ru/20210203/mat-1595782558.html
Выявлено отношение россиян к мату
Выявлено отношение россиян к мату
Почти каждый пятый житель России считает, что обсценная лексика обогащает русский язык, говорится в результатах исследования сервиса Работа.ру. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T07:16
2021-02-03T07:16
2021-02-03T07:16
работа.ру
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москва
общество
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Выявлено истинное отношение россиян к мату
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Почти каждый пятый житель России считает, что обсценная лексика обогащает русский язык, говорится в результатах исследования сервиса Работа.ру.С 1 февраля 2021 года социальные сети в России обязали удалять матерные слова и выражения. Теперь администраторы сообществ должны искать такую лексику и блокировать её в постах и комментариях.Кроме того, 71% россиян положительно относятся к запрету мата в соцсетях, соответственно, не согласны с ним всего 29% опрошенных, которые высказались за свободу слова в соцсетях.
https://ria.ru/20200728/1575016180.html
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