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Мясников призвал к отмене масочного режима
Мясников призвал к отмене масочного режима
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН усомнился в эффективности ношения средств индивидуальной защиты. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T01:05
2021-02-03T01:05
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН усомнился в эффективности ношения средств индивидуальной защиты.По словам медика, за долгие годы использования масок, а также респираторов при гриппе и других инфекциях, они якобы показали весьма посредственную эффективность.Врач также усомнился и в необходимости использования перчаток во время пандемии.По мнению медика, перчатки полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Мясников призвал к отмене масочного режима

01:05 03.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН усомнился в эффективности ношения средств индивидуальной защиты.
По словам медика, за долгие годы использования масок, а также респираторов при гриппе и других инфекциях, они якобы показали весьма посредственную эффективность.
"Но от бессилия перед коронавирусом даже противники масок выступили за их ношение. Есть приказ – мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет", — сказал Мясников.
Врач также усомнился и в необходимости использования перчаток во время пандемии.
"Коронавирус – это не клещ, он в кожу не впивается и не переносится руками. Даже если тереть глаза и облизывать пальцы, коронавирус не попадет в организм. Этот путь доказано не существует", — объяснил Мясников.
По мнению медика, перчатки полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
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