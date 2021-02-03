https://ria.ru/20210203/maski-1595775558.html

Мясников призвал к отмене масочного режима

Мясников призвал к отмене масочного режима

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН усомнился в эффективности ношения средств индивидуальной защиты. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T01:05

2021-02-03T01:05

2021-02-03T01:05

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН усомнился в эффективности ношения средств индивидуальной защиты.По словам медика, за долгие годы использования масок, а также респираторов при гриппе и других инфекциях, они якобы показали весьма посредственную эффективность.Врач также усомнился и в необходимости использования перчаток во время пандемии.По мнению медика, перчатки полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/pandemiya-1594983128.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество