https://ria.ru/20210203/maski-1595775558.html
Мясников призвал к отмене масочного режима
Мясников призвал к отмене масочного режима
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН усомнился в эффективности ношения средств индивидуальной защиты. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T01:05
2021-02-03T01:05
2021-02-03T01:05
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН усомнился в эффективности ношения средств индивидуальной защиты.По словам медика, за долгие годы использования масок, а также респираторов при гриппе и других инфекциях, они якобы показали весьма посредственную эффективность.Врач также усомнился и в необходимости использования перчаток во время пандемии.По мнению медика, перчатки полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/pandemiya-1594983128.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество