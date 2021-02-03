https://ria.ru/20210203/mariinka-1595852172.html

Вагнеровская неделя началась в Мариинском театре

Вагнеровская неделя началась в Мариинском театре

В Мариинском театре под управлением Валерия Гергиева с 3 по 7 февраля пройдет неофициальный "фестиваль Вагнера", в рамках которого прозвучат оперы "Парсифаль",... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:53

2021-02-03T14:53

2021-02-03T14:53

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театр

опера

новости культуры

рихард вагнер

мариинский театр

валерий гергиев

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Мариинском театре под управлением Валерия Гергиева с 3 по 7 февраля пройдет неофициальный "фестиваль Вагнера", в рамках которого прозвучат оперы "Парсифаль", "Тангейзер" и "Лоэнгрин", а также цикл "Пять песен на стихи Матильды Везендонк", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Новая вагнеровская эра началась в Мариинском в 1997 году, когда Валерий Гергиев решил поставить "Парсифаль" – последнее и самое загадочное творение немецкого композитора. Этот спектакль стал первым вестником возвращения вагнеровской традиции в России.За два минувших десятилетия петербургский театр стал цитаделью русского вагнеризма, а труппа освоила почти все наследие композитора. В планах – "Нюрнбергские мейстерзингеры", отдельные акты из которых уже прозвучали в концертном исполнении в августе и октябре.Постановки "Парсифаля" (1997) и "Лоэнгрина" (1999) идут в Мариинском театре в декорациях, выполненных по эскизам украинского художника Евгения Лысака. "Тангейзер" – недавнее репертуарное обретение, премьера состоялась в Концертном зале театра в 2019 году.В каждой из трех опер театр готов предъявить публике образцовый состав исполнителей. Роль Ортруды в "Лоэнгрине" впервые исполнит приглашенная звезда Екатерина Губанова, давно сотрудничающая с труппой и маэстро Гергиевым. Дебютом станет и выступление Ирины Чуриловой в партии Эльзы в той же опере (кроме того, она поет Елизавету в "Тангейзере"). Сергей Скороходов исполнит титульные партии в "Тангейзере" и "Лоэнгрине", а Михаил Векуа – в "Парсифале".В главных партиях также заняты Юрий Воробьев, Юлия Маточкина, Евгений Никитин, Михаил Петренко, Татьяна Павловская и Павел Янковский.

https://ria.ru/20210201/teatr-1594985967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, опера, новости культуры, рихард вагнер, мариинский театр, валерий гергиев