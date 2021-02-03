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https://ria.ru/20210203/mariinka-1595852172.html
Вагнеровская неделя началась в Мариинском театре
Вагнеровская неделя началась в Мариинском театре
В Мариинском театре под управлением Валерия Гергиева с 3 по 7 февраля пройдет неофициальный "фестиваль Вагнера", в рамках которого прозвучат оперы "Парсифаль",... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:53
2021-02-03T14:53
культура
театр
опера
новости культуры
рихард вагнер
мариинский театр
валерий гергиев
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Мариинском театре под управлением Валерия Гергиева с 3 по 7 февраля пройдет неофициальный "фестиваль Вагнера", в рамках которого прозвучат оперы "Парсифаль", "Тангейзер" и "Лоэнгрин", а также цикл "Пять песен на стихи Матильды Везендонк", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Новая вагнеровская эра началась в Мариинском в 1997 году, когда Валерий Гергиев решил поставить "Парсифаль" – последнее и самое загадочное творение немецкого композитора. Этот спектакль стал первым вестником возвращения вагнеровской традиции в России.За два минувших десятилетия петербургский театр стал цитаделью русского вагнеризма, а труппа освоила почти все наследие композитора. В планах – "Нюрнбергские мейстерзингеры", отдельные акты из которых уже прозвучали в концертном исполнении в августе и октябре.Постановки "Парсифаля" (1997) и "Лоэнгрина" (1999) идут в Мариинском театре в декорациях, выполненных по эскизам украинского художника Евгения Лысака. "Тангейзер" – недавнее репертуарное обретение, премьера состоялась в Концертном зале театра в 2019 году.В каждой из трех опер театр готов предъявить публике образцовый состав исполнителей. Роль Ортруды в "Лоэнгрине" впервые исполнит приглашенная звезда Екатерина Губанова, давно сотрудничающая с труппой и маэстро Гергиевым. Дебютом станет и выступление Ирины Чуриловой в партии Эльзы в той же опере (кроме того, она поет Елизавету в "Тангейзере"). Сергей Скороходов исполнит титульные партии в "Тангейзере" и "Лоэнгрине", а Михаил Векуа – в "Парсифале".В главных партиях также заняты Юрий Воробьев, Юлия Маточкина, Евгений Никитин, Михаил Петренко, Татьяна Павловская и Павел Янковский.
https://ria.ru/20210201/teatr-1594985967.html
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театр, опера, новости культуры, рихард вагнер, мариинский театр, валерий гергиев

Вагнеровская неделя началась в Мариинском театре

14:53 03.02.2021
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкАктеры в опере Рихарда Вагнера "Персифаль" на Приморской сцене Мариинского театра.
Актеры в опере Рихарда Вагнера Персифаль на Приморской сцене Мариинского театра. - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Мариинском театре под управлением Валерия Гергиева с 3 по 7 февраля пройдет неофициальный "фестиваль Вагнера", в рамках которого прозвучат оперы "Парсифаль", "Тангейзер" и "Лоэнгрин", а также цикл "Пять песен на стихи Матильды Везендонк", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Новая вагнеровская эра началась в Мариинском в 1997 году, когда Валерий Гергиев решил поставить "Парсифаль" – последнее и самое загадочное творение немецкого композитора. Этот спектакль стал первым вестником возвращения вагнеровской традиции в России.
За два минувших десятилетия петербургский театр стал цитаделью русского вагнеризма, а труппа освоила почти все наследие композитора. В планах – "Нюрнбергские мейстерзингеры", отдельные акты из которых уже прозвучали в концертном исполнении в августе и октябре.
Постановки "Парсифаля" (1997) и "Лоэнгрина" (1999) идут в Мариинском театре в декорациях, выполненных по эскизам украинского художника Евгения Лысака. "Тангейзер" – недавнее репертуарное обретение, премьера состоялась в Концертном зале театра в 2019 году.
В каждой из трех опер театр готов предъявить публике образцовый состав исполнителей. Роль Ортруды в "Лоэнгрине" впервые исполнит приглашенная звезда Екатерина Губанова, давно сотрудничающая с труппой и маэстро Гергиевым. Дебютом станет и выступление Ирины Чуриловой в партии Эльзы в той же опере (кроме того, она поет Елизавету в "Тангейзере"). Сергей Скороходов исполнит титульные партии в "Тангейзере" и "Лоэнгрине", а Михаил Векуа – в "Парсифале".
В главных партиях также заняты Юрий Воробьев, Юлия Маточкина, Евгений Никитин, Михаил Петренко, Татьяна Павловская и Павел Янковский.
Актеры Павел Шевандо (слева) в роли учителя музыки и театра и Павел Чернышев в роли учителя танцев в сцене из спектакля Мольер, avec amour в Московском театре Олега Табакова - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 08:00Культура
Бэтмен, Гришковец, Могучий. Что нельзя пропустить в театрах в феврале
 
КультураТеатрОпераНовости культурыРихард ВагнерМариинский театрВалерий Гергиев
 
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