https://ria.ru/20210203/lishenie-1595773572.html

Адвокат рассказал, как можно лишиться жилья и не узнать об этом

Адвокат рассказал, как можно лишиться жилья и не узнать об этом

Вряд ли кому-то способна прийти в голову мысль, что вашу личную квартиру могут переоформить на себя профессиональные аферисты, причем без вашего ведома. Между... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T03:13

2021-02-03T03:13

2021-02-03T03:13

россия

олег сухов

жилье

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

общество

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Вряд ли кому-то способна прийти в голову мысль, что вашу личную квартиру могут переоформить на себя профессиональные аферисты, причем без вашего ведома. Между тем, таких случаев в судебной практике предостаточно, рассказал агентству “Прайм” адвокат Олег Сухов.В частности, мошенники могут подделать паспорт хозяина квартиры, затем от его имени подать заявление в Росреестр и подписать договор купли-продажи, по которому недвижимость переходит новому собственнику. Признать такую сделку недействительной можно, но это весьма непросто.Остаться без жилья можно и после предоставления другому лицу доверенности с расширенными полномочиями.Купив квартиру в новостройке и не оформив ее сразу, есть риск обнаружить в один не самый прекрасный момент, что она уже не ваша. В суде выяснится, что у вашей недвижимости, по данным Росреестра, появился новый собственник. При этом аферисты представляют суду липовые документы о якобы покупке и оплате квартиры.По словам адвоката, люди могут лишиться недвижимости из-за банальной ошибки и несобранности. Вместо договора займа и залога безалаберные люди не глядя подписывают договор купли-продажи квартиры. Доказать обман в этом случае удается далеко не всегда, даже если это было единственное жилье жертвы.Чтобы избежать подобного сценария, каждому собственнику жилья следует хотя бы раз в год заказывать в МФЦ выписку из ЕГРН, дабы подтвердить, что объект по-прежнему в его владении."И если, к вашему удивлению, информация не подтвердится, то не отчаиваться и не медлить, а сразу обращаться к адвокату", — резюмирует Сухов.

https://ria.ru/20210201/zhile-1595420236.html

https://realty.ria.ru/20210202/lidery-1595644719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег сухов, жилье, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество