https://ria.ru/20210203/kurs-1595850641.html
Официальный курс евро на четверг снизился на шесть копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на шесть копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 6,26 копейки - до 91,5624 рубля, курс доллара вырос на 17,5 копейки - до 76,0801... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:22
2021-02-03T14:22
2021-02-03T14:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 6,26 копейки - до 91,5624 рубля, курс доллара вырос на 17,5 копейки - до 76,0801 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 д рубля.оллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 6,8 копейки, составив 83,0471 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика