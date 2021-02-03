https://ria.ru/20210203/kurs-1595850641.html

Официальный курс евро на четверг снизился на шесть копеек

Официальный курс евро на четверг снизился на шесть копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 6,26 копейки - до 91,5624 рубля, курс доллара вырос на 17,5 копейки - до 76,0801... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:22

2021-02-03T14:22

2021-02-03T14:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 6,26 копейки - до 91,5624 рубля, курс доллара вырос на 17,5 копейки - до 76,0801 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 д рубля.оллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 6,8 копейки, составив 83,0471 рубля.

https://ria.ru/20210202/ekonomika-1595535261.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика