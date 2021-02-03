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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210203/kukolnik-1595486589.html
"Заговор классиков". Кукольник. Баловень и жертва ветренной судьбы
"Заговор классиков". Кукольник. Баловень и жертва ветренной судьбы
Учитель, мелкий чиновник военного ведомства, внезапно прославился драмой об итальянском поэте Тассо. Следующий ошеломительный успех – патриотическая драма о Минине и Пожарском. Царь в восторге. Пушкин - против. Считает себя, Брюллова и Глинку главными фигурами русской культуры тех лет. Плодовит. До сих пор не расшифрованы его предсмертные романы.
2021-02-03T14:00
2021-02-03T14:00
подкаст "заговор классиков"
россия
михал глинка
подкаст
а. с. пушкин
российская империя
дмитрий пожарский
кузьма минин (сухорукий)
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"Заговор классиков". Кукольник. Баловень и жертва ветренной судьбы
Учитель, мелкий чиновник военного ведомства, внезапно прославился драмой об итальянском поэте Тассо. Следующий ошеломительный успех – патриотическая драма о Минине и Пожарском. Царь в восторге. Пушкин - против. Считает себя, Брюллова и Глинку главными фигурами русской культуры тех лет. Плодовит. До сих пор не расшифрованы его предсмертные романы.
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"Заговор классиков". Кукольник. Баловень и жертва ветренной судьбы
Учитель, мелкий чиновник военного ведомства, внезапно прославился драмой об итальянском поэте Тассо. Следующий ошеломительный успех – патриотическая драма о Минине и Пожарском. Царь в восторге. Пушкин - против. Считает себя, Брюллова и Глинку главными фигурами русской культуры тех лет. Плодовит. До сих пор не расшифрованы его предсмертные романы.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, россия, михал глинка, подкаст, а. с. пушкин, российская империя, дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий), виктор ерофеев, карл брюллов, литература, искусство, общество

"Заговор классиков". Кукольник. Баловень и жертва ветренной судьбы

14:00 03.02.2021
 
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Кукольник. Баловень и жертва ветренной судьбы
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Учитель, мелкий чиновник военного ведомства, внезапно прославился драмой об итальянском поэте Тассо. Следующий ошеломительный успех – патриотическая драма о Минине и Пожарском. Царь в восторге. Пушкин - против. Считает себя, Брюллова и Глинку главными фигурами русской культуры тех лет. Плодовит. До сих пор не расшифрованы его предсмертные романы.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Подкаст "Заговор классиков"РоссияМихал ГлинкаПодкастА. С. ПушкинРоссийская империяДмитрий ПожарскийКузьма Минин (Сухорукий)Виктор ЕрофеевКарл БрюлловлитератураИскусствоОбщество
 
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