https://ria.ru/20210203/krym-1595792950.html

РБК: в МЭР предложили ввести в Крыму особый режим для защиты от санкций

РБК: в МЭР предложили ввести в Крыму особый режим для защиты от санкций

Российские власти решили создать в Крыму "особые административные районы" (ОАР) для привлечения инвестиций. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект об... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:35

2021-02-03T09:35

2021-02-03T12:13

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

рбк (медиагруппа)

республика крым

севастополь

экономика

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские власти решили создать в Крыму "особые административные районы" (ОАР) для привлечения инвестиций. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект об особом правовом режиме в Крыму и Севастополе.Отмечается, что документ разработан Минэкономразвития, его подлинность подтвердил РБК представитель ведомства. Главным преимуществом проекта называется конфиденциальность инвесторов из российских регионов, защищающая их от санкций Запада.В министерстве изданию пояснили, что ОАР будут привлекать уже попавшие под санкции российские компании или тех, кто рискует оказаться в санкционном списке, в том числе из-за деятельности в Крыму. Ограничение доступа к данным позволит таким компаниям заниматься инвестициями в ОАР, не опасаясь санкций и вне зависимости от "региона прописки".Как следует из законопроекта, ОАР создаются для ускорения социально-экономического развития Крыма и Севастополя и формирования там инвестиционно привлекательной среды.Участниками ОАР могут стать зарегистрированные в любом российском регионе компании, однако они не должны иметь филиалы и представительства за пределами полуострова, а бизнес вести смогут только в Крыму.Резиденты особых административных районов будут заключать с правительством Крыма и Севастополя договор об условиях деятельности, от них требуется представить инвестиционную декларацию.Нижний порог суммарных капиталовложений — не менее 150 миллионов рублей. Они должны быть связаны с развитием действующих или созданием новых производств, развитием туристической отрасли, транспортной и другой инфраструктуры, а также организацией отдыха. Кроме того, правительство может ввести и дополнительные требования к участнику ОАР.Издание отметило, что особенностью режима станет возможность для компаний совмещать статус участника особого административного района и СЭЗ — свободной экономической зоны.В Крыму СЭЗ начала действовать с 1 января 2015 года.

https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595335366.html

https://ria.ru/20201205/krym-1587819657.html

россия

республика крым

севастополь

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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рбк (медиагруппа), республика крым, севастополь, экономика