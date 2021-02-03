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Шоубиз
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Крида раскритиковали за неприличный жест на съемках шоу "Голос.Дети"
Крида раскритиковали за неприличный жест на съемках шоу "Голос.Дети"
Пользователи раскритиковали Егора Крида за фото со съемок нового сезона шоу Первого канала "Голос.Дети", которое он разместил в Instagram. На кадре музыкант (он РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:35
2021-02-03T12:35
музыка
новости культуры
светлана лобода
первый канал (телеканал)
баста (василий вакуленко)
знаменитости
звезды
шоубиз
егор крид
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Пользователи раскритиковали Егора Крида за фото со съемок нового сезона шоу Первого канала "Голос.Дети", которое он разместил в Instagram. На кадре музыкант (он будет одним из наставников в новом сезоне) демонстрировал неприличный жест. И хотя большинство поклонников рады, что увидят музыканта в судейском кресле, многие отметили, что средний палец и "Голос.Дети" – несовместимые вещи. "А зачем это показывать? На детском шоу?", "Тоже не понравилось", "Причем тут эти жесты", "Голос.Дети" и такое. Низко, однако", – высказались подписчики. На один из таких комментариев Егор Крид даже ответил. "Я только на фотках средний палец показываю. На шоу вы увидите, какой я милый", – попытался оправдаться артист. Позже певец удалил этот снимок и разместил пост со съемок шоу уже без него, однако скандальное фото осталось в фан-аккаунтах исполнителя.Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили, что наставниками команд в новом сезоне музыкального шоу "Голос.Дети" станут Егор Крид, Светлана Лобода и Баста. Для исполнителя хитов "Сердцеедка", "Девочка с картинки" и других участие в этом проекте станет дебютом. Лобода и Баста были судьями в предыдущих сезонах. В ходе "слепых прослушиваний" каждому из них традиционно нужно будет выбрать в свою команду по 15 юных артистов, затем конкурсанты пройдут отсев на этапах "Поединки" и "Песня на вылет", после чего победителя выберут телезрители.
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РИА Новости
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музыка, новости культуры, светлана лобода, первый канал (телеканал), баста (василий вакуленко), знаменитости, звезды, егор крид

Крида раскритиковали за неприличный жест на съемках шоу "Голос.Дети"

12:35 03.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Пользователи раскритиковали Егора Крида за фото со съемок нового сезона шоу Первого канала "Голос.Дети", которое он разместил в Instagram. На кадре музыкант (он будет одним из наставников в новом сезоне) демонстрировал неприличный жест.
"g0l0$ deTI", – в своеобразной манере подписал публикацию Крид.
И хотя большинство поклонников рады, что увидят музыканта в судейском кресле, многие отметили, что средний палец и "Голос.Дети" – несовместимые вещи.
"А зачем это показывать? На детском шоу?", "Тоже не понравилось", "Причем тут эти жесты", "Голос.Дети" и такое. Низко, однако", – высказались подписчики.
На один из таких комментариев Егор Крид даже ответил. "Я только на фотках средний палец показываю. На шоу вы увидите, какой я милый", – попытался оправдаться артист.
Позже певец удалил этот снимок и разместил пост со съемок шоу уже без него, однако скандальное фото осталось в фан-аккаунтах исполнителя.
Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили, что наставниками команд в новом сезоне музыкального шоу "Голос.Дети" станут Егор Крид, Светлана Лобода и Баста. Для исполнителя хитов "Сердцеедка", "Девочка с картинки" и других участие в этом проекте станет дебютом.
Лобода и Баста были судьями в предыдущих сезонах.
В ходе "слепых прослушиваний" каждому из них традиционно нужно будет выбрать в свою команду по 15 юных артистов, затем конкурсанты пройдут отсев на этапах "Поединки" и "Песня на вылет", после чего победителя выберут телезрители.
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ШоубизМузыкаНовости культурыСветлана ЛободаПервый канал (телеканал)Баста (Василий Вакуленко)ЗнаменитостизвездыЕгор Крид
 
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