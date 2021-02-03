https://ria.ru/20210203/kozak-1595938965.html
Депутат Рады Козак назвал аргументы властей о санкциях бредом и ложью
Депутат Рады Козак назвал аргументы властей о санкциях бредом и ложью
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", владелец заблокированных телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" Тарас Козак... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T23:53
2021-02-03T23:53
2021-02-03T23:58
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
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владимир зеленский
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", владелец заблокированных телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" Тарас Козак назвал бредом и ложью аргументацию властей о санкциях против него.Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , youtube, владимир зеленский, в мире, украина, политика