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Что такое натальная карта: аспекты, дома и планеты в космограмме
Что такое натальная карта: аспекты, дома и планеты в космограмме
Натальной картой астрологи называют схему звездного неба в момент рождения человека. Из каких компонентов она состоит — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T19:55
2021-02-03T19:55
дома гороскопа
знаки зодиака
гороскоп
астрология
общество
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Натальной картой астрологи называют схему звездного неба в момент рождения человека. Из каких компонентов она состоит — в материале РИА Новости.В астрологии натальная карта (космограмма, астрологическая карта) — это гороскоп, составляемый персонально для каждого человека с указанием расположения планет во время его рождения. По ней натальные астрологи описывают личностные черты владельца карты и пытаются предсказать потенциально возможные события в его судьбе.Аспекты в натальной картеОдним из важных компонентов космограммы считаются аспекты планет, которые говорят о характере взаимодействия небесных тел друг с другом. По ним специалисты определяют возможные перемены и повороты в судьбе человека, а также индивидуальные качества его личности, темперамент, привычки, потенциал развития.Значение аспектов планетКаждый аспект в натальной карте по дате рождения различается по степени влияния на характер и судьбоносные события в жизни человека. Существуют специальные таблицы с коэффициентами, определяющими их силу.Аспекты бывают мажорные и минорные, гармоничные и негармоничные, творческие и фобические, а также сходящиеся и расходящиеся.Каждый из аспектов, как полагают астрологи, по-своему влияет на различные небесные тела:Влияние ретроградных планетДословно ретроградная планета — это планета, которая идет назад. На самом деле это, конечно, не так. Просто небесное тело движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. Когда планета замедляется, с Земли кажется, что она пошла обратно. В таком движении планета и называется ретроградной. Как считают астрологи, небесные тела в таком состоянии в натальной карте "дают" человеку интровертность. Он будет ориентирован на свои внутренние переживания и ощущения. Например, люди с ретроградным Меркурием в натальной карте склонны думать иначе, чем большинство окружающих. Люди с ретроградной Венерой обладают особенными вкусами в отношениях или же необычными предпочтениями в одежде и стиле. Как гороскоп влияет на жизнь человекаАстропсихологи утверждают, что небесные тела способны оказывать влияние на ту или иную область психологической и поведенческой сферы человека. Именно поэтому анализ положения небесных тел в знаках зодиака и их взаимное влияние через аспекты позволяют сделать заключение о поведенческих особенностях человека.Однако, согласно астрологической традиции, расшифровка натального гороскопа не определяет судьбу человека досконально, до последней мелочи.Планеты в знаках ЗодиакаПо представлениям астрологов, планета, которая была в его знаке Зодиака в момент рождения человека, оказывает воздействие на его на поступки и привычки. Сочетание даты и времени появления на свет и характеристики небесного тела, по мнению специалистов, дает ключ к пониманию личности.Планета оказывает самое большое влияние в знаке Зодиака, когда она является его управителем. О таком положении планеты говорят, что она находится в своей обители.Например, обителью Солнца является знак Льва. Знак противоположный обители находится в изгнании. Небесное тело в таком состоянии слабо в своем проявлении.Кроме того, в десяти знаках зодиака имеются так называемые планеты-соправители. Они имеют меньшую силу, чем главные планеты, но тоже достаточно сильны.Сильное влияние также имеет планета, которая находится в экзальтации. Это состояние указывает направление, куда развивается знак. Положение планеты в экзальтации считается третьим по силе после положения управителя и соправителя.Знак противоположный знаку экзальтации называют падением. Здесь качества планеты искажаются, испытывают трудности в своем проявлении.Дома в натальной картеПредсказание вероятных событий основывается на астрологическом учении о 12 домах гороскопа, которые управляют различными сферами человеческой жизни. — Первый дом — "Я" как личность, характер, внешность; второй дом — ресурсы, финансы, материальные ценности; третий дом — речь, коммуникации, обучение, короткие поездки; четвертый дом — род, семья, жилье; пятый дом — дети, хобби, романы; шестой дом — здоровье, отношения с коллегами, животные, спорт; седьмой дом — брак, клиенты; восьмой дом — чужие деньги, кризисы, секс; девятый дом — религия, путешествия; 10-й дом — карьера, дипломы, власть; 11-й дом — друзья, социальные сети, астрология; 12-й дом — сны, эзотерика, кино, музыка, фото. Кроме того, у домов есть несколько этажей проявления. По пятому дому, например, это могут быть или любовники, или хобби. У каждого индивидуально, — отмечает астролог Анастасия Землякова.Анализируя астрологическую ситуацию, складывающуюся вокруг дома в гороскопе, специалисты делают вывод о том, какие события, затрагивающие сферу рассматриваемого дома, могут произойти с человеком.Планеты в домах гороскопаСолнце считается символом любви к жизни, определяет успешность, карьерные возможность, наделяет энергичностью. Венера характеризует чувственность человека, его любовные настроения, творческие способности, мудрость, а также влияет на наличие недвижимости. Меркурий может рассказать о характере, особенностях общения, мышлении, указывает на возможные жизненные трудности, а также отвечает за психологические задатки. Луна отвечает за эмоциональное восприятие, отношение к матери, образ жизни, а также рассказывает о привычках в питании. Марс влияет на вспыльчивость и импульсивность, рассказывает о лидерских качествах. Юпитер описывает способность к философскому мышлению и эстетические задатки. Сатурн отвечает за мудрость, зрелость, деловитость. Уран рассказывает о стремлении к индивидуальности, проявлению себя. Нептун говорит фобиях, страхах, одиночестве и разочарованиях. Плутон отражает все исторические и глобальные перевороты.
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дома гороскопа, знаки зодиака, гороскоп, астрология, общество

Что такое натальная карта: аспекты, дома и планеты в космограмме

19:55 03.02.2021
 
© Depositphotos / AndrewLozovyiДевушка рисует натальную карту
Девушка рисует натальную карту - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Натальной картой астрологи называют схему звездного неба в момент рождения человека. Из каких компонентов она состоит — в материале РИА Новости.
В астрологии натальная карта (космограмма, астрологическая карта) — это гороскоп, составляемый персонально для каждого человека с указанием расположения планет во время его рождения. По ней натальные астрологи описывают личностные черты владельца карты и пытаются предсказать потенциально возможные события в его судьбе.

Аспекты в натальной карте

Одним из важных компонентов космограммы считаются аспекты планет, которые говорят о характере взаимодействия небесных тел друг с другом. По ним специалисты определяют возможные перемены и повороты в судьбе человека, а также индивидуальные качества его личности, темперамент, привычки, потенциал развития.
© NASAМакет Солнечной системы
Макет Солнечной системы - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© NASA
Макет Солнечной системы

Значение аспектов планет

Каждый аспект в натальной карте по дате рождения различается по степени влияния на характер и судьбоносные события в жизни человека. Существуют специальные таблицы с коэффициентами, определяющими их силу.
Аспекты бывают мажорные и минорные, гармоничные и негармоничные, творческие и фобические, а также сходящиеся и расходящиеся.
Каждый из аспектов, как полагают астрологи, по-своему влияет на различные небесные тела:
  • Солнце через гармоничные аспекты наделяет уверенностью, через деструктивные — истощает энергию, приносит болезни;
  • Луна — питает, успокаивает или дает непостоянство, нервные расстройства;
  • Меркурий — формирует речь, делает контактным, подвижным или приносит хаос и нервозность;
  • Венера — вносит красоту и гармонию или дает склонность к излишествам и порокам;
  • Марс — дает энергию и смелость или агрессивность и вспыльчивость;
  • Юпитер — облагораживает, дарит удачу или же делает чрезмерным, тщеславным;
  • Сатурн — способствует выдержке или ограничивает, лишает;
  • Уран — усиливают интуицию и интеллект или дает нестабильность;
  • Нептун — дарит вдохновение и веру или привносит обман и заблуждения;
  • Плутон — дает власть, успех, сильную волю или эгоцентризм, насилие, роковые обстоятельства.
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Влияние ретроградных планет

Дословно ретроградная планета — это планета, которая идет назад. На самом деле это, конечно, не так. Просто небесное тело движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. Когда планета замедляется, с Земли кажется, что она пошла обратно. В таком движении планета и называется ретроградной.
Как считают астрологи, небесные тела в таком состоянии в натальной карте "дают" человеку интровертность. Он будет ориентирован на свои внутренние переживания и ощущения. Например, люди с ретроградным Меркурием в натальной карте склонны думать иначе, чем большинство окружающих. Люди с ретроградной Венерой обладают особенными вкусами в отношениях или же необычными предпочтениями в одежде и стиле.
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Как гороскоп влияет на жизнь человека

Астропсихологи утверждают, что небесные тела способны оказывать влияние на ту или иную область психологической и поведенческой сферы человека. Именно поэтому анализ положения небесных тел в знаках зодиака и их взаимное влияние через аспекты позволяют сделать заключение о поведенческих особенностях человека.
Однако, согласно астрологической традиции, расшифровка натального гороскопа не определяет судьбу человека досконально, до последней мелочи.

Планеты в знаках Зодиака

По представлениям астрологов, планета, которая была в его знаке Зодиака в момент рождения человека, оказывает воздействие на его на поступки и привычки. Сочетание даты и времени появления на свет и характеристики небесного тела, по мнению специалистов, дает ключ к пониманию личности.
Планета оказывает самое большое влияние в знаке Зодиака, когда она является его управителем. О таком положении планеты говорят, что она находится в своей обители.
Например, обителью Солнца является знак Льва. Знак противоположный обители находится в изгнании. Небесное тело в таком состоянии слабо в своем проявлении.
Кроме того, в десяти знаках зодиака имеются так называемые планеты-соправители. Они имеют меньшую силу, чем главные планеты, но тоже достаточно сильны.
Сильное влияние также имеет планета, которая находится в экзальтации. Это состояние указывает направление, куда развивается знак. Положение планеты в экзальтации считается третьим по силе после положения управителя и соправителя.
Знак противоположный знаку экзальтации называют падением. Здесь качества планеты искажаются, испытывают трудности в своем проявлении.
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Дома в натальной карте

Предсказание вероятных событий основывается на астрологическом учении о 12 домах гороскопа, которые управляют различными сферами человеческой жизни.
— Первый дом — "Я" как личность, характер, внешность; второй дом — ресурсы, финансы, материальные ценности; третий дом — речь, коммуникации, обучение, короткие поездки; четвертый дом — род, семья, жилье; пятый дом — дети, хобби, романы; шестой дом — здоровье, отношения с коллегами, животные, спорт; седьмой дом — брак, клиенты; восьмой дом — чужие деньги, кризисы, секс; девятый дом — религия, путешествия; 10-й дом — карьера, дипломы, власть; 11-й дом — друзья, социальные сети, астрология; 12-й дом — сны, эзотерика, кино, музыка, фото. Кроме того, у домов есть несколько этажей проявления. По пятому дому, например, это могут быть или любовники, или хобби. У каждого индивидуально, — отмечает астролог Анастасия Землякова.
Анализируя астрологическую ситуацию, складывающуюся вокруг дома в гороскопе, специалисты делают вывод о том, какие события, затрагивающие сферу рассматриваемого дома, могут произойти с человеком.
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Планеты в домах гороскопа

— В домах расположены планеты. Они распределяются согласно времени и месту рождения человека. Каждая планета играет свою роль в натальной карте, — отметила астролог.
Солнце считается символом любви к жизни, определяет успешность, карьерные возможность, наделяет энергичностью. Венера характеризует чувственность человека, его любовные настроения, творческие способности, мудрость, а также влияет на наличие недвижимости. Меркурий может рассказать о характере, особенностях общения, мышлении, указывает на возможные жизненные трудности, а также отвечает за психологические задатки. Луна отвечает за эмоциональное восприятие, отношение к матери, образ жизни, а также рассказывает о привычках в питании. Марс влияет на вспыльчивость и импульсивность, рассказывает о лидерских качествах. Юпитер описывает способность к философскому мышлению и эстетические задатки. Сатурн отвечает за мудрость, зрелость, деловитость. Уран рассказывает о стремлении к индивидуальности, проявлению себя. Нептун говорит фобиях, страхах, одиночестве и разочарованиях. Плутон отражает все исторические и глобальные перевороты.
 
дома гороскопазнаки зодиакагороскопастрологияОбщество
 
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