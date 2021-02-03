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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595873136.html
Врачи рассказали, кто подвержен наибольшему риску смерти от COVID-19
Врачи рассказали, кто подвержен наибольшему риску смерти от COVID-19
Риск умереть от COVID-19 наиболее высок для страдающих онкологическими заболеваниями, говорится в докладе, опубликованном Польским обществом эпидемиологов и... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:46
2021-02-03T19:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
польша
в мире
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ВАРШАВА, 3 фев — РИА Новости. Риск умереть от COVID-19 наиболее высок для страдающих онкологическими заболеваниями, говорится в докладе, опубликованном Польским обществом эпидемиологов и врачей-инфекционистов.Автор доклада, глава общества Роберт Флисяк проанализировал несколько тысяч летальных случаев COVID-19 в зависимости от возраста пациентов, от сопутствующих заболеваний и состояния, в котором они находились при госпитализации.Как следует из полученных им данных, наибольшая доля смертельных случаев — 25,6 процента — зафиксирована у онкологических больных. За ними идут пациенты, перенесшие инсульт, — 24,3 процента. Среди других сопутствующих заболеваний, которые чаще всего встречались у скончавшихся от COVID-19, были хроническая обструктивная болезнь легких (22,5 процента), ишемическая болезнь сердца (18,8 процента) и другие сердечно-сосудистые заболевания (15,8 процента).Кроме того, польские медики подтвердили прямую зависимость смертности от коронавируса от возраста пациентов. Так, для больных старше 80 лет этот показатель составляет более 22,6 процента, для пациентов от 70 до 80 лет — чуть более 15 процентов, а для возрастной группы от 60 до 70 лет он почти вдвое меньше.Средний показатель смертности среди госпитализированных c COVID-19 пациентов всех возрастов в Польше составляет 7,3 процента. В гораздо худшем положении оказались те, кому требовалась искусственная вентиляция легких, — в этой группе скончались 66 процентов.По последним данным, в Польше насчитывается чуть более полутора миллионов заразившихся коронавирусом, из них умерли 38 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, польша, в мире

Врачи рассказали, кто подвержен наибольшему риску смерти от COVID-19

15:46 03.02.2021 (обновлено: 19:35 03.02.2021)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Depositphotos / viz-arch
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ВАРШАВА, 3 фев — РИА Новости. Риск умереть от COVID-19 наиболее высок для страдающих онкологическими заболеваниями, говорится в докладе, опубликованном Польским обществом эпидемиологов и врачей-инфекционистов.
Автор доклада, глава общества Роберт Флисяк проанализировал несколько тысяч летальных случаев COVID-19 в зависимости от возраста пациентов, от сопутствующих заболеваний и состояния, в котором они находились при госпитализации.
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Как следует из полученных им данных, наибольшая доля смертельных случаев — 25,6 процента — зафиксирована у онкологических больных. За ними идут пациенты, перенесшие инсульт, — 24,3 процента. Среди других сопутствующих заболеваний, которые чаще всего встречались у скончавшихся от COVID-19, были хроническая обструктивная болезнь легких (22,5 процента), ишемическая болезнь сердца (18,8 процента) и другие сердечно-сосудистые заболевания (15,8 процента).
Кроме того, польские медики подтвердили прямую зависимость смертности от коронавируса от возраста пациентов. Так, для больных старше 80 лет этот показатель составляет более 22,6 процента, для пациентов от 70 до 80 лет — чуть более 15 процентов, а для возрастной группы от 60 до 70 лет он почти вдвое меньше.
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Средний показатель смертности среди госпитализированных c COVID-19 пациентов всех возрастов в Польше составляет 7,3 процента. В гораздо худшем положении оказались те, кому требовалась искусственная вентиляция легких, — в этой группе скончались 66 процентов.
По последним данным, в Польше насчитывается чуть более полутора миллионов заразившихся коронавирусом, из них умерли 38 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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