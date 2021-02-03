https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595863387.html

Япония ввела штрафы за невыполнение мер по коронавирусу

Япония ввела штрафы за невыполнение мер по коронавирусу

Власти Японии, где меры против коронавируса ранее носили рекомендательный характер, в среду окончательно приняли поправки к законам, которые позволят штрафовать РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:11

2021-02-03T15:11

2021-02-03T15:11

распространение коронавируса

есихидэ суга

коронавирус covid-19

япония

токио

в мире

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ТОКИО, 3 фев - РИА Новости. Власти Японии, где меры против коронавируса ранее носили рекомендательный характер, в среду окончательно приняли поправки к законам, которые позволят штрафовать физических лиц и компании за невыполнение ограничительных требований.Поправки вступят в силу 13 февраля.Правительство изначально планировало ввести тюремное заключение для зараженных COVID-19 за отказ от госпитализации, однако такая мера была признана в ходе дебатов в парламенте чрезмерной, и оставили только штрафы.Так, за отказ от госпитализации человека могут оштрафовать на 500 тысяч иен (около 4,7 тысячи долларов) и на 300 тысячи иен (около 2,8 тысячи долларов) за отказ от эпидемиологического обследования, проводимого властями. Владельцы ресторанов и баров также могут получить штраф до 300 тысяч иен за отказ сократить рабочие часы для приема посетителей.Как сообщило агентство Киодо, в Японии лиц с тяжелыми симптомами COVID-19 госпитализируют в обязательном порядке, когда как пациенты с симптомами среднего и легкого характера могут поправляться дома или в выделенных для них отелях.Что касается баров и ресторанов, то некоторые из них в Японии игнорировали требования властей закрываться после восьми вечера, чтобы сводить концы с концами из-за сокращения числа посетителей.Накануне премьер Суга объявил о продлении на месяц до 7 марта режима ЧС для Токио и ряда других префектур, хотя число новых случаев распространения коронавируса в сутки сокращается.Оперативные усилия властей Японии направлены на стремление одолеть эпидемию для проведения этим летом Олимпийских игр, которые были отложены на год из-за распространения коронавируса. Уже в середине февраля в стране планируется начать вакцинацию от COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/postavka-1595612093.html

https://ria.ru/20201216/yaponiya-1589440775.html

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есихидэ суга, коронавирус covid-19, япония, токио, в мире