В Петербурге рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19
14:25 03.02.2021 (обновлено: 15:49 03.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Часть коек, зарезервированных в больницах Санкт-Петербурга для приема больных коронавирусной инфекцией, с начала следующей недели передадут для приема плановых больных, сообщает в среду пресс-служба администрации губернатора города.
"На сегодняшнее утро в городе свободен 41% коек, предназначенных для больных с коронавирусом. С начала следующей недели планируем перевод части этого коечного фонда в штатный режим работы", – приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова по итогам заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения инфекции.
В Петербурге за неделю число случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 19%, количество госпитализаций с коронавирусом сократилось почти на 7%.
В связи с этим в Мариинской больнице в указанный срок на прием плановых больных планируется перевести 588 коек, для лечения пациентов с коронавирусом оставят 92 койки. В хирургическом корпусе Детской городской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова в штатный режим работы вернут 198 коек, для инфекционных пациентов там оставят 362 койки. Кроме того, на прием плановых пациентов перейдет нейрохирургический институт имени профессора Поленова – подразделение НИМЦ имени Алмазова.
Согласно рекомендациям министерства здравоохранения РФ решения о переходе в штатный режим будут приниматься в первую очередь в отношении федеральных медицинских учреждений. В настоящее время помощь больным с COVID-19 и пневмониями в Петербурге оказывают 17 городских и восемь федеральных стационаров, для этого в них отведено более 12,5 тысячи коек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.