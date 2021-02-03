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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595851274.html
В Петербурге рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19
В Петербурге рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19
Часть коек, зарезервированных в больницах Санкт-Петербурга для приема больных коронавирусной инфекцией, с начала следующей недели передадут для приема плановых... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:25
2021-02-03T15:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Часть коек, зарезервированных в больницах Санкт-Петербурга для приема больных коронавирусной инфекцией, с начала следующей недели передадут для приема плановых больных, сообщает в среду пресс-служба администрации губернатора города."На сегодняшнее утро в городе свободен 41% коек, предназначенных для больных с коронавирусом. С начала следующей недели планируем перевод части этого коечного фонда в штатный режим работы", – приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова по итогам заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения инфекции.В Петербурге за неделю число случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 19%, количество госпитализаций с коронавирусом сократилось почти на 7%.В связи с этим в Мариинской больнице в указанный срок на прием плановых больных планируется перевести 588 коек, для лечения пациентов с коронавирусом оставят 92 койки. В хирургическом корпусе Детской городской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова в штатный режим работы вернут 198 коек, для инфекционных пациентов там оставят 362 койки. Кроме того, на прием плановых пациентов перейдет нейрохирургический институт имени профессора Поленова – подразделение НИМЦ имени Алмазова.Согласно рекомендациям министерства здравоохранения РФ решения о переходе в штатный режим будут приниматься в первую очередь в отношении федеральных медицинских учреждений. В настоящее время помощь больным с COVID-19 и пневмониями в Петербурге оказывают 17 городских и восемь федеральных стационаров, для этого в них отведено более 12,5 тысячи коек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург

В Петербурге рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19

14:25 03.02.2021 (обновлено: 15:49 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Часть коек, зарезервированных в больницах Санкт-Петербурга для приема больных коронавирусной инфекцией, с начала следующей недели передадут для приема плановых больных, сообщает в среду пресс-служба администрации губернатора города.
"На сегодняшнее утро в городе свободен 41% коек, предназначенных для больных с коронавирусом. С начала следующей недели планируем перевод части этого коечного фонда в штатный режим работы", – приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова по итогам заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения инфекции.
Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 15:35
В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19
В Петербурге за неделю число случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 19%, количество госпитализаций с коронавирусом сократилось почти на 7%.
В связи с этим в Мариинской больнице в указанный срок на прием плановых больных планируется перевести 588 коек, для лечения пациентов с коронавирусом оставят 92 койки. В хирургическом корпусе Детской городской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова в штатный режим работы вернут 198 коек, для инфекционных пациентов там оставят 362 койки. Кроме того, на прием плановых пациентов перейдет нейрохирургический институт имени профессора Поленова – подразделение НИМЦ имени Алмазова.
Согласно рекомендациям министерства здравоохранения РФ решения о переходе в штатный режим будут приниматься в первую очередь в отношении федеральных медицинских учреждений. В настоящее время помощь больным с COVID-19 и пневмониями в Петербурге оказывают 17 городских и восемь федеральных стационаров, для этого в них отведено более 12,5 тысячи коек.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСанкт-Петербург
 
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