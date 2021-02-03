https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595851274.html

В Петербурге рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19

В Петербурге рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19

Часть коек, зарезервированных в больницах Санкт-Петербурга для приема больных коронавирусной инфекцией, с начала следующей недели передадут для приема плановых... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:25

2021-02-03T14:25

2021-02-03T15:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588657005_0:257:3184:2048_1920x0_80_0_0_95cff4b8ef81400831688b45b168c788.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Часть коек, зарезервированных в больницах Санкт-Петербурга для приема больных коронавирусной инфекцией, с начала следующей недели передадут для приема плановых больных, сообщает в среду пресс-служба администрации губернатора города."На сегодняшнее утро в городе свободен 41% коек, предназначенных для больных с коронавирусом. С начала следующей недели планируем перевод части этого коечного фонда в штатный режим работы", – приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова по итогам заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения инфекции.В Петербурге за неделю число случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 19%, количество госпитализаций с коронавирусом сократилось почти на 7%.В связи с этим в Мариинской больнице в указанный срок на прием плановых больных планируется перевести 588 коек, для лечения пациентов с коронавирусом оставят 92 койки. В хирургическом корпусе Детской городской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова в штатный режим работы вернут 198 коек, для инфекционных пациентов там оставят 362 койки. Кроме того, на прием плановых пациентов перейдет нейрохирургический институт имени профессора Поленова – подразделение НИМЦ имени Алмазова.Согласно рекомендациям министерства здравоохранения РФ решения о переходе в штатный режим будут приниматься в первую очередь в отношении федеральных медицинских учреждений. В настоящее время помощь больным с COVID-19 и пневмониями в Петербурге оказывают 17 городских и восемь федеральных стационаров, для этого в них отведено более 12,5 тысячи коек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594492639.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург