https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595811598.html

В России за сутки умерли 526 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 526 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 526 смертей пациентов с COVID-19, 65 из них - в Москве, за все время умерли 74 684 человека с заболеванием, сообщили журналистам... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:24

2021-02-03T11:24

2021-02-03T11:24

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 526 смертей пациентов с COVID-19, 65 из них - в Москве, за все время умерли 74 684 человека с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 526 смертей... За весь период по России умерло 74 684 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 65 смертей, в Санкт-Петербурге - 55, в Подмосковье - 37. Общее число смертей пациентов с коронавирусом в столице выросло до 13 634.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество