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Распространение коронавируса
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В России за сутки умерли 526 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 526 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 526 смертей пациентов с COVID-19, 65 из них - в Москве, за все время умерли 74 684 человека с заболеванием, сообщили журналистам... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:24
2021-02-03T11:24
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 526 смертей пациентов с COVID-19, 65 из них - в Москве, за все время умерли 74 684 человека с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 526 смертей... За весь период по России умерло 74 684 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 65 смертей, в Санкт-Петербурге - 55, в Подмосковье - 37. Общее число смертей пациентов с коронавирусом в столице выросло до 13 634.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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россия, здоровье - общество

В России за сутки умерли 526 пациентов с коронавирусом

11:24 03.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 526 смертей пациентов с COVID-19, 65 из них - в Москве, за все время умерли 74 684 человека с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 526 смертей... За весь период по России умерло 74 684 человека", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки подтверждено 65 смертей, в Санкт-Петербурге - 55, в Подмосковье - 37. Общее число смертей пациентов с коронавирусом в столице выросло до 13 634.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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