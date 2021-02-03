https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595811118.html

В Петербурге выявили 1916 новых случаев коронавируса

В Петербурге выявили 1916 новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге - 1916, в Москве - 1545, Подмосковье - 773, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:22

2021-02-03T11:22

2021-02-03T11:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге - 1916, в Москве - 1545, Подмосковье - 773, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Туве - 4, Ненецком автономном округе - 3, Чукотском автономном округе - 2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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