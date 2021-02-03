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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595811118.html
В Петербурге выявили 1916 новых случаев коронавируса
В Петербурге выявили 1916 новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге - 1916, в Москве - 1545, Подмосковье - 773, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:22
2021-02-03T11:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге - 1916, в Москве - 1545, Подмосковье - 773, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Туве - 4, Ненецком автономном округе - 3, Чукотском автономном округе - 2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Петербурге выявили 1916 новых случаев коронавируса

11:22 03.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге - 1916, в Москве - 1545, Подмосковье - 773, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург - 1916, 2. Москва - 1545, 3. Московская область - 773", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса в Туве - 4, Ненецком автономном округе - 3, Чукотском автономном округе - 2.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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