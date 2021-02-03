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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595810811.html
В России выявили 16 474 новых случая коронавируса
В России выявили 16 474 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 16 474 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. Второй день подряд этот показатель ниже 17 тысяч — на... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:21
2021-02-03T11:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 16 474 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. Второй день подряд этот показатель ниже 17 тысяч — на уровне конца октября.При этом у десятой части заболевших (1748 человек) не наблюдается симптомов. Умерли за сутки 526 пациентов, выписались из больниц — 24 822.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Санкт-Петербурге — 1916 человек (днем ранее было 1484). В Москве зарегистрировали 1545 инфицированных (на 156 меньше, чем накануне), в Подмосковье — 773, в Нижегородской области — 477, в Воронежской — 369, в Ростовской — 366, в Свердловской — 334, в Самарской — 301, в Красноярском крае — 299, в Вологодской области — 280.Меньше всего новых случаев на Чукотке — два. В Ненецком автономном округе их три, а в Туве — четыре.Темп прироста за сутки снизился до 0,43 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 901 204, умерли за все время 74 684 человека, вылечились — 3 365 367.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 103 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 104 миллионам. Умерли за все время с начала пандемии 2,23 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

В России выявили 16 474 новых случая коронавируса

11:21 03.02.2021 (обновлено: 11:54 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате госпиталя для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники в палате госпиталя для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 16 474 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. Второй день подряд этот показатель ниже 17 тысяч — на уровне конца октября.
При этом у десятой части заболевших (1748 человек) не наблюдается симптомов. Умерли за сутки 526 пациентов, выписались из больниц — 24 822.
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Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Санкт-Петербурге — 1916 человек (днем ранее было 1484). В Москве зарегистрировали 1545 инфицированных (на 156 меньше, чем накануне), в Подмосковье — 773, в Нижегородской области — 477, в Воронежской — 369, в Ростовской — 366, в Свердловской — 334, в Самарской — 301, в Красноярском крае — 299, в Вологодской области — 280.
Меньше всего новых случаев на Чукотке — два. В Ненецком автономном округе их три, а в Туве — четыре.
Темп прироста за сутки снизился до 0,43 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 901 204, умерли за все время 74 684 человека, вылечились — 3 365 367.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 103 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 104 миллионам. Умерли за все время с начала пандемии 2,23 миллиона человек.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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