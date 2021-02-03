https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595810811.html

В России выявили 16 474 новых случая коронавируса

В России выявили 16 474 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 16 474 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. Второй день подряд этот показатель ниже 17 тысяч — на... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:21

2021-02-03T11:21

2021-02-03T11:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 16 474 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. Второй день подряд этот показатель ниже 17 тысяч — на уровне конца октября.При этом у десятой части заболевших (1748 человек) не наблюдается симптомов. Умерли за сутки 526 пациентов, выписались из больниц — 24 822.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Санкт-Петербурге — 1916 человек (днем ранее было 1484). В Москве зарегистрировали 1545 инфицированных (на 156 меньше, чем накануне), в Подмосковье — 773, в Нижегородской области — 477, в Воронежской — 369, в Ростовской — 366, в Свердловской — 334, в Самарской — 301, в Красноярском крае — 299, в Вологодской области — 280.Меньше всего новых случаев на Чукотке — два. В Ненецком автономном округе их три, а в Туве — четыре.Темп прироста за сутки снизился до 0,43 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 901 204, умерли за все время 74 684 человека, вылечились — 3 365 367.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 103 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 104 миллионам. Умерли за все время с начала пандемии 2,23 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/koronavirus-1595745857.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество