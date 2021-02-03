В России выявили 16 474 новых случая коронавируса
11:21 03.02.2021 (обновлено: 11:54 03.02.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате госпиталя для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 16 474 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. Второй день подряд этот показатель ниже 17 тысяч — на уровне конца октября.
При этом у десятой части заболевших (1748 человек) не наблюдается симптомов. Умерли за сутки 526 пациентов, выписались из больниц — 24 822.
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Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Санкт-Петербурге — 1916 человек (днем ранее было 1484). В Москве зарегистрировали 1545 инфицированных (на 156 меньше, чем накануне), в Подмосковье — 773, в Нижегородской области — 477, в Воронежской — 369, в Ростовской — 366, в Свердловской — 334, в Самарской — 301, в Красноярском крае — 299, в Вологодской области — 280.
Меньше всего новых случаев на Чукотке — два. В Ненецком автономном округе их три, а в Туве — четыре.
Темп прироста за сутки снизился до 0,43 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 901 204, умерли за все время 74 684 человека, вылечились — 3 365 367.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 103 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 104 миллионам. Умерли за все время с начала пандемии 2,23 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.