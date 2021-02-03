https://ria.ru/20210203/korabli-1595637234.html

"Режут на металлолом": что происходит с военным флотом США

"Режут на металлолом": что происходит с военным флотом США

Военно-морские силы США прекратили принимать новейшие быстроходные корабли класса Freedom из-за конструктивных недостатков. Проблемы преследуют этот проект с... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T08:00

2021-02-03T08:00

2021-02-03T08:08

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Военно-морские силы США прекратили принимать новейшие быстроходные корабли класса Freedom из-за конструктивных недостатков. Проблемы преследуют этот проект с самого начала, причем большинство дефектов исправить невозможно. Дошло до того, что прослужившие всего несколько лет вымпелы режут на металл. Об очередном провале американских корабелов — в материале РИА Новости.Дефекты и поломкиCейчас в ВМС США числятся девять прибрежных, или так называемых литориальных, кораблей (Littorial Combat Ship, LCS), еще пять — строятся. В ходе их недолгой эксплуатации проявился общий конструктивный недостаток — неполадки с трансмиссией, передающей мощность от силовой установки на водометные движители. При определенных режимах работы она попросту выходит из строя. Поломки считались единичными, но в последнее время их признали системными. Устранение дефекта потребует значительных финансовых вливаний, полной переработки конструкции LCS, заводских и морских испытаний. В связи с этим руководство ВМС США решило приостановить поставки новых кораблей. Действующие вымпелы доработают в местах базирования. При этом командование пообещало морякам "облегчить бремя службы" и рекомендовало использовать LCS с ограничениями в щадящем режиме.Первые поломки при вводе кораблей в эксплуатацию еще можно было объяснить новизной и сыростью проекта, однако постоянные сбои преследовали и серийные образцы. Например, в 2015-м USS Milwaukee стоимостью более 360 миллионов долларов вышел из строя в Атлантике при первом переходе с верфей в Галифаксе в порт базирования. Пришлось брать его на буксир и тащить обратно в док. Расследование показало, что в систему масляных фильтров каким-то образом попала металлическая стружка, а оттуда — в один из двигателей. При попытке разогнаться до 38 узлов силовая установка заклинила. Корабль полностью потерял ход, и даже резервная система не помогла.Примерно через месяц сломался двигатель однотипного корабля USS Fort Worth. Это произошло в западной части Тихого океана, на дежурстве неподалеку от Сингапура. Правда, тот корабль успел прослужить около четырех лет, принимал участие в учениях и спасательных операциях. Инцидент тогда списали на неправильное техническое обслуживание, из-за которого возникло масляное голодание. Ремонт затянулся и потребовал десятки миллионов долларов.Проблемы появлялись практически у каждого прибрежного корабля LCS. Чаще всего — у USS Little Rock и USS Detroit. А на USS Coronado силовые установки дважды загорались.Универсальные бойцыПрограмма многоцелевых кораблей прибрежной зоны стартовала в нулевых. Проект предполагал создание множества небольших, маневренных и быстрых вымпелов для разведки и наблюдения недалеко от побережья. К 2030-му планировали передать флоту порядка 60 LCS. Головной корабль USS Freedom заложили в 2005-м, через три года он заступил на боевую службу.LCS выполнены по модульной схеме — сменные блоки подбирают в зависимости от поставленных задач. Это же касается и вооружения. Например, артиллерийские установки можно заменить на ракетные. LCS также оснащаются противокорабельными крылатыми ракетами, зенитными комплексами. На борту есть взлетная палуба и ангар для вертолета.За считанные часы тральщик способен превратиться в эсминец, корабль поддержки или в охотника за субмаринами, уверяли разработчики. Однако на деле модульная схема себя не оправдала. Во-первых, такое решение сильно усложняет конструкцию и снижает прочность корпуса. А во-вторых, замена какого-либо блока — весьма трудоемкая процедура, требующая снятия вымпела с боевого дежурства. Есть два типа LCS: классический монокорпусный и алюминиевый трехкорпусный тримаран. По характеристикам они примерно одинаковы: экипаж — 50 человек, водоизмещение — около трех тысяч тонн. Главная особенность LSC — высокая скорость. На 10-12 узлах работают два дизельных агрегата, при необходимости подключается пара газотурбинных установок, и корабль разгоняется до 45 узлов. Но, как выяснилось, это получается лишь на бумаге.Системный сбойАмериканские эксперты признают: проект оказался крайне неудачным. LCS называли "плавучей кучей мусора" из-за невозможности оперативно развернуть даже единичные вымпелы. Как бы то ни было, в ВМС решили списать четыре первых образца из-за слишком высоких затрат на ремонт и модернизацию. Самому старшему из них всего 12 лет, а младший прослужил менее шести. Программа LSC — не первый провал американского кораблестроения. Все помнят, с какой помпой объявили о вводе в эксплуатацию эсминцев класса Zumwalt, которые должны были устранять угрозы в любой точке Мирового океана — атаковать корабли, уничтожать войска и объекты инфраструктуры противника на берегу высокоточным оружием.Рассчитывали построить 32 корабля, оснащенных по последнему слову техники, со множеством автоматизированных систем и энергетической установкой, позволяющей идти на электрической тяге. Но в первом же походе Zumwalt застрял в Панамском канале — морская вода каким-то образом залила двигатели. Второй корабль также вышел из строя на испытаниях. Стоимость проекта постоянно росла. В итоге один эсминец обходился в семь миллиардов долларов, притом что на весь проект выделили всего 40 миллиардов. В конечном счете решили ограничиться тремя "Замволтами", да и те сейчас задействованы лишь частично, так как их эксплуатация и обслуживание — слишком дорогое удовольствие.У американских экспертов вызывают опасения и планы разработки другого перспективного эсминца DDG Next, призванного заменить стареющие миноносцы "Арли Берк", а также ракетные крейсеры "Тикондерога". Корабли оснастят новым комплексом энергоснабжения, мощными средствами радиоэлектронной борьбы, лазерным и гиперзвуковым оружием, дальнобойными радарами и средствами ПВО. Выйдет ли что-то стоящее, пока сказать трудно. Но, судя по последним "победам" кораблестроителей, трудностей не избежать.

https://ria.ru/20210120/flot-1593670660.html

https://ria.ru/20210118/flot-1593153477.html

https://ria.ru/20201028/flot-ssha-1581791098.html

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россия, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, сша, пентагон, безопасность