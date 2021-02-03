Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210203/korabli-1595637234.html
"Режут на металлолом": что происходит с военным флотом США
"Режут на металлолом": что происходит с военным флотом США
Военно-морские силы США прекратили принимать новейшие быстроходные корабли класса Freedom из-за конструктивных недостатков. Проблемы преследуют этот проект с... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T08:00
2021-02-03T08:08
россия
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
сша
пентагон
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147568/67/1475686795_0:242:2459:1625_1920x0_80_0_0_2fe023c802f948db75b0785c8ab646f8.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Военно-морские силы США прекратили принимать новейшие быстроходные корабли класса Freedom из-за конструктивных недостатков. Проблемы преследуют этот проект с самого начала, причем большинство дефектов исправить невозможно. Дошло до того, что прослужившие всего несколько лет вымпелы режут на металл. Об очередном провале американских корабелов — в материале РИА Новости.Дефекты и поломкиCейчас в ВМС США числятся девять прибрежных, или так называемых литориальных, кораблей (Littorial Combat Ship, LCS), еще пять — строятся. В ходе их недолгой эксплуатации проявился общий конструктивный недостаток — неполадки с трансмиссией, передающей мощность от силовой установки на водометные движители. При определенных режимах работы она попросту выходит из строя. Поломки считались единичными, но в последнее время их признали системными. Устранение дефекта потребует значительных финансовых вливаний, полной переработки конструкции LCS, заводских и морских испытаний. В связи с этим руководство ВМС США решило приостановить поставки новых кораблей. Действующие вымпелы доработают в местах базирования. При этом командование пообещало морякам "облегчить бремя службы" и рекомендовало использовать LCS с ограничениями в щадящем режиме.Первые поломки при вводе кораблей в эксплуатацию еще можно было объяснить новизной и сыростью проекта, однако постоянные сбои преследовали и серийные образцы. Например, в 2015-м USS Milwaukee стоимостью более 360 миллионов долларов вышел из строя в Атлантике при первом переходе с верфей в Галифаксе в порт базирования. Пришлось брать его на буксир и тащить обратно в док. Расследование показало, что в систему масляных фильтров каким-то образом попала металлическая стружка, а оттуда — в один из двигателей. При попытке разогнаться до 38 узлов силовая установка заклинила. Корабль полностью потерял ход, и даже резервная система не помогла.Примерно через месяц сломался двигатель однотипного корабля USS Fort Worth. Это произошло в западной части Тихого океана, на дежурстве неподалеку от Сингапура. Правда, тот корабль успел прослужить около четырех лет, принимал участие в учениях и спасательных операциях. Инцидент тогда списали на неправильное техническое обслуживание, из-за которого возникло масляное голодание. Ремонт затянулся и потребовал десятки миллионов долларов.Проблемы появлялись практически у каждого прибрежного корабля LCS. Чаще всего — у USS Little Rock и USS Detroit. А на USS Coronado силовые установки дважды загорались.Универсальные бойцыПрограмма многоцелевых кораблей прибрежной зоны стартовала в нулевых. Проект предполагал создание множества небольших, маневренных и быстрых вымпелов для разведки и наблюдения недалеко от побережья. К 2030-му планировали передать флоту порядка 60 LCS. Головной корабль USS Freedom заложили в 2005-м, через три года он заступил на боевую службу.LCS выполнены по модульной схеме — сменные блоки подбирают в зависимости от поставленных задач. Это же касается и вооружения. Например, артиллерийские установки можно заменить на ракетные. LCS также оснащаются противокорабельными крылатыми ракетами, зенитными комплексами. На борту есть взлетная палуба и ангар для вертолета.За считанные часы тральщик способен превратиться в эсминец, корабль поддержки или в охотника за субмаринами, уверяли разработчики. Однако на деле модульная схема себя не оправдала. Во-первых, такое решение сильно усложняет конструкцию и снижает прочность корпуса. А во-вторых, замена какого-либо блока — весьма трудоемкая процедура, требующая снятия вымпела с боевого дежурства. Есть два типа LCS: классический монокорпусный и алюминиевый трехкорпусный тримаран. По характеристикам они примерно одинаковы: экипаж — 50 человек, водоизмещение — около трех тысяч тонн. Главная особенность LSC — высокая скорость. На 10-12 узлах работают два дизельных агрегата, при необходимости подключается пара газотурбинных установок, и корабль разгоняется до 45 узлов. Но, как выяснилось, это получается лишь на бумаге.Системный сбойАмериканские эксперты признают: проект оказался крайне неудачным. LCS называли "плавучей кучей мусора" из-за невозможности оперативно развернуть даже единичные вымпелы. Как бы то ни было, в ВМС решили списать четыре первых образца из-за слишком высоких затрат на ремонт и модернизацию. Самому старшему из них всего 12 лет, а младший прослужил менее шести. Программа LSC — не первый провал американского кораблестроения. Все помнят, с какой помпой объявили о вводе в эксплуатацию эсминцев класса Zumwalt, которые должны были устранять угрозы в любой точке Мирового океана — атаковать корабли, уничтожать войска и объекты инфраструктуры противника на берегу высокоточным оружием.Рассчитывали построить 32 корабля, оснащенных по последнему слову техники, со множеством автоматизированных систем и энергетической установкой, позволяющей идти на электрической тяге. Но в первом же походе Zumwalt застрял в Панамском канале — морская вода каким-то образом залила двигатели. Второй корабль также вышел из строя на испытаниях. Стоимость проекта постоянно росла. В итоге один эсминец обходился в семь миллиардов долларов, притом что на весь проект выделили всего 40 миллиардов. В конечном счете решили ограничиться тремя "Замволтами", да и те сейчас задействованы лишь частично, так как их эксплуатация и обслуживание — слишком дорогое удовольствие.У американских экспертов вызывают опасения и планы разработки другого перспективного эсминца DDG Next, призванного заменить стареющие миноносцы "Арли Берк", а также ракетные крейсеры "Тикондерога". Корабли оснастят новым комплексом энергоснабжения, мощными средствами радиоэлектронной борьбы, лазерным и гиперзвуковым оружием, дальнобойными радарами и средствами ПВО. Выйдет ли что-то стоящее, пока сказать трудно. Но, судя по последним "победам" кораблестроителей, трудностей не избежать.
https://ria.ru/20210120/flot-1593670660.html
https://ria.ru/20210118/flot-1593153477.html
https://ria.ru/20201028/flot-ssha-1581791098.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147568/67/1475686795_104:309:1873:1635_1920x0_80_0_0_e355f265ccd1002215f3a58c06707da5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, сша, пентагон, безопасность

"Режут на металлолом": что происходит с военным флотом США

08:00 03.02.2021 (обновлено: 08:08 03.02.2021)
 
© Flickr / Official U.S. Navy PageКорабль ВМС США LCS Coronado во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Тихом океане. Июль 2016
Корабль ВМС США LCS Coronado во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Тихом океане. Июль 2016 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Военно-морские силы США прекратили принимать новейшие быстроходные корабли класса Freedom из-за конструктивных недостатков. Проблемы преследуют этот проект с самого начала, причем большинство дефектов исправить невозможно. Дошло до того, что прослужившие всего несколько лет вымпелы режут на металл. Об очередном провале американских корабелов — в материале РИА Новости.

Дефекты и поломки

Cейчас в ВМС США числятся девять прибрежных, или так называемых литориальных, кораблей (Littorial Combat Ship, LCS), еще пять — строятся. В ходе их недолгой эксплуатации проявился общий конструктивный недостаток — неполадки с трансмиссией, передающей мощность от силовой установки на водометные движители. При определенных режимах работы она попросту выходит из строя. Поломки считались единичными, но в последнее время их признали системными.
Устранение дефекта потребует значительных финансовых вливаний, полной переработки конструкции LCS, заводских и морских испытаний. В связи с этим руководство ВМС США решило приостановить поставки новых кораблей. Действующие вымпелы доработают в местах базирования. При этом командование пообещало морякам "облегчить бремя службы" и рекомендовало использовать LCS с ограничениями в щадящем режиме.
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 08:00
"Заходят с козырей": как США хотят вернуть себе господство на море
Первые поломки при вводе кораблей в эксплуатацию еще можно было объяснить новизной и сыростью проекта, однако постоянные сбои преследовали и серийные образцы.
Например, в 2015-м USS Milwaukee стоимостью более 360 миллионов долларов вышел из строя в Атлантике при первом переходе с верфей в Галифаксе в порт базирования. Пришлось брать его на буксир и тащить обратно в док.
Расследование показало, что в систему масляных фильтров каким-то образом попала металлическая стружка, а оттуда — в один из двигателей. При попытке разогнаться до 38 узлов силовая установка заклинила. Корабль полностью потерял ход, и даже резервная система не помогла.
CC BY-SA 2.0 / Naval Surface Warriors / 131223-N-ZZ999-114Корабль ВМС США USS Freedom
Корабль ВМС США USS Freedom - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
CC BY-SA 2.0 / Naval Surface Warriors / 131223-N-ZZ999-114
Корабль ВМС США USS Freedom
Примерно через месяц сломался двигатель однотипного корабля USS Fort Worth. Это произошло в западной части Тихого океана, на дежурстве неподалеку от Сингапура. Правда, тот корабль успел прослужить около четырех лет, принимал участие в учениях и спасательных операциях. Инцидент тогда списали на неправильное техническое обслуживание, из-за которого возникло масляное голодание. Ремонт затянулся и потребовал десятки миллионов долларов.
Проблемы появлялись практически у каждого прибрежного корабля LCS. Чаще всего — у USS Little Rock и USS Detroit. А на USS Coronado силовые установки дважды загорались.
© Фото : U.S. Navy/Martin LockheedКорабль ВМС США USS Little Rock
Судно USS Little Rock, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : U.S. Navy/Martin Lockheed
Корабль ВМС США USS Little Rock

Универсальные бойцы

Программа многоцелевых кораблей прибрежной зоны стартовала в нулевых. Проект предполагал создание множества небольших, маневренных и быстрых вымпелов для разведки и наблюдения недалеко от побережья. К 2030-му планировали передать флоту порядка 60 LCS. Головной корабль USS Freedom заложили в 2005-м, через три года он заступил на боевую службу.
LCS выполнены по модульной схеме — сменные блоки подбирают в зависимости от поставленных задач. Это же касается и вооружения. Например, артиллерийские установки можно заменить на ракетные. LCS также оснащаются противокорабельными крылатыми ракетами, зенитными комплексами. На борту есть взлетная палуба и ангар для вертолета.
Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем Карл Винсон. 31 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 08:00
"Раскрыли районы": куда нацелил оружие военный флот США
За считанные часы тральщик способен превратиться в эсминец, корабль поддержки или в охотника за субмаринами, уверяли разработчики. Однако на деле модульная схема себя не оправдала. Во-первых, такое решение сильно усложняет конструкцию и снижает прочность корпуса. А во-вторых, замена какого-либо блока — весьма трудоемкая процедура, требующая снятия вымпела с боевого дежурства.
Есть два типа LCS: классический монокорпусный и алюминиевый трехкорпусный тримаран. По характеристикам они примерно одинаковы: экипаж — 50 человек, водоизмещение — около трех тысяч тонн. Главная особенность LSC — высокая скорость. На 10-12 узлах работают два дизельных агрегата, при необходимости подключается пара газотурбинных установок, и корабль разгоняется до 45 узлов. Но, как выяснилось, это получается лишь на бумаге.
© Flickr / Austal USAКорабль прибрежной зоны ВМС США LCS-6 Montgomery ("Монтгомери")
Корабль прибрежной зоны ВМС США LCS-6 Montgomery (Монтгомери) - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Flickr / Austal USA
Корабль прибрежной зоны ВМС США LCS-6 Montgomery ("Монтгомери")

Системный сбой

Американские эксперты признают: проект оказался крайне неудачным. LCS называли "плавучей кучей мусора" из-за невозможности оперативно развернуть даже единичные вымпелы.
Как бы то ни было, в ВМС решили списать четыре первых образца из-за слишком высоких затрат на ремонт и модернизацию. Самому старшему из них всего 12 лет, а младший прослужил менее шести.
Программа LSC — не первый провал американского кораблестроения. Все помнят, с какой помпой объявили о вводе в эксплуатацию эсминцев класса Zumwalt, которые должны были устранять угрозы в любой точке Мирового океана — атаковать корабли, уничтожать войска и объекты инфраструктуры противника на берегу высокоточным оружием.
Тренировочный пуск торпед с эсминца Arleigh Burke в рамках учений в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 08:00
"Россия уже использует": какое оружие не могут освоить американцы
Рассчитывали построить 32 корабля, оснащенных по последнему слову техники, со множеством автоматизированных систем и энергетической установкой, позволяющей идти на электрической тяге. Но в первом же походе Zumwalt застрял в Панамском канале — морская вода каким-то образом залила двигатели. Второй корабль также вышел из строя на испытаниях.
Стоимость проекта постоянно росла. В итоге один эсминец обходился в семь миллиардов долларов, притом что на весь проект выделили всего 40 миллиардов. В конечном счете решили ограничиться тремя "Замволтами", да и те сейчас задействованы лишь частично, так как их эксплуатация и обслуживание — слишком дорогое удовольствие.
© AP Photo / Robert F. BukatyАмериканский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017
Американский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Американский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017
У американских экспертов вызывают опасения и планы разработки другого перспективного эсминца DDG Next, призванного заменить стареющие миноносцы "Арли Берк", а также ракетные крейсеры "Тикондерога".
Корабли оснастят новым комплексом энергоснабжения, мощными средствами радиоэлектронной борьбы, лазерным и гиперзвуковым оружием, дальнобойными радарами и средствами ПВО. Выйдет ли что-то стоящее, пока сказать трудно. Но, судя по последним "победам" кораблестроителей, трудностей не избежать.
© MC3 T. Logan KeownЭсминец ВМС США "Карни" (Carney DDG64) в порту Одессы
Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© MC3 T. Logan Keown
Эсминец ВМС США "Карни" (Carney DDG64) в порту Одессы
 
РоссияВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАСШАПентагонБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния