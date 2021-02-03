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Белоруссия предложила России выйти на новый уровень кооперации
Белоруссия предложила России выйти на новый уровень кооперации
Минск предлагает Москве выйти на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:25
2021-02-03T12:25
2021-02-03T18:02
парламентское собрание союза беларуси и россии
роман головченко
россия
юрий борисов (вице-премьер)
белоруссия
в мире
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МИНСК, 3 фев — РИА Новости. Минск предлагает Москве выйти на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко."В условиях жесткой конкуренции и введения разными странами политических, экономических ограничительных мер мы уверены, что именно сотрудничество и промышленная кооперация будут тем фундаментом, на котором нам предстоит дальше развивать сотрудничество. И реалии таковы, что мы обязаны, на мой взгляд, выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации", — сказал он на встрече с российским вице-премьером Юрием Борисовым.По словам Головченко, укрепление и развитие сотрудничества с Россией — приоритет для Минска, тем более в то время, когда экономики начинают восстанавливаться после всех шоков, связанных с пандемией коронавируса.Он также призвал принять дополнительные меры по активизации сотрудничества в космической сфере, в частности — по финансированию совместного проекта по созданию космического аппарата дистанционного зондирования Земли.Кроме того, премьер выразил уверенность в том, что у белорусских и российских предприятий достаточно ресурсов для того, чтобы заниматься совместными разработками в радиоэлектронной промышленности. Но при этом, считает он, важно создать равные конкурентные условия. "Надо обсудить, как мы можем снять барьеры, чтобы предприятия могли теснее сотрудничать друг с другом", — заключил глава правительства.
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роман головченко, россия, юрий борисов (вице-премьер), белоруссия, в мире
МИНСК, 3 фев — РИА Новости.
Минск предлагает Москве выйти на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
.
"В условиях жесткой конкуренции и введения разными странами политических, экономических ограничительных мер мы уверены, что именно сотрудничество и промышленная кооперация будут тем фундаментом, на котором нам предстоит дальше развивать сотрудничество. И реалии таковы, что мы обязаны, на мой взгляд, выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации", — сказал он на встрече с российским вице-премьером Юрием Борисовым
.
По словам Головченко, укрепление и развитие сотрудничества с Россией — приоритет для Минска, тем более в то время, когда экономики начинают восстанавливаться после всех шоков, связанных с пандемией коронавируса.
"Радует, что процесс идет синхронно, укрепление экономического развития наблюдается у наших обеих стран, и это очень важно, потому что Россия была, остается, и я уверен, что будет нашим ключевым партнером в военно-технической, промышленной, научно-технической сферах", — добавил премьер-министр.
Он также призвал принять дополнительные меры по активизации сотрудничества в космической сфере, в частности — по финансированию совместного проекта по созданию космического аппарата дистанционного зондирования Земли.
Кроме того, премьер выразил уверенность в том, что у белорусских и российских предприятий достаточно ресурсов для того, чтобы заниматься совместными разработками в радиоэлектронной промышленности. Но при этом, считает он, важно создать равные конкурентные условия. "Надо обсудить, как мы можем снять барьеры, чтобы предприятия могли теснее сотрудничать друг с другом", — заключил глава правительства.