https://ria.ru/20210203/konsulstvo-1595780537.html
Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
Генконсульство России в Нью-Йорке попросило Госдеп обеспечить безопасность дипмиссии после нападения вандала, заявил РИА Новости сотрудник ведомства. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T04:40
2021-02-03T04:40
2021-02-03T04:51
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НЬЮ-ЙОРК, 3 фев — РИА Новости. Генконсульство России в Нью-Йорке попросило Госдеп обеспечить безопасность дипмиссии после нападения вандала, заявил РИА Новости сотрудник ведомства.Уточняется, что в ходе "антироссийской акции" неизвестный испачкал фасад здания красной краской.По его словам, в течение дня число участников акции варьировалось, максимальное количество было около десяти человек."Общая направленность акции была антироссийская", — отметил сотрудник консульства.Однако источник не уточнил, что именно скандировали или к чему призывали люди.Он добавил, что дипведомство обратилось в правоохранительные органы для обеспечения порядка у здания, однако за все время проведения акции "они не сочли возможным появиться у консульства".
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НЬЮ-ЙОРК, 3 фев — РИА Новости.
Генконсульство России
в Нью-Йорке
попросило Госдеп обеспечить безопасность дипмиссии после нападения вандала, заявил РИА Новости сотрудник ведомства.
Уточняется, что в ходе "антироссийской акции" неизвестный испачкал фасад здания красной краской.
"С 14.00 до 20.00 у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания была у нас испачкана красной краской", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в течение дня число участников акции варьировалось, максимальное количество было около десяти человек.
"Общая направленность акции была антироссийская", — отметил сотрудник консульства.
Однако источник не уточнил, что именно скандировали или к чему призывали люди.
Он добавил, что дипведомство обратилось в правоохранительные органы для обеспечения порядка у здания, однако за все время проведения акции "они не сочли возможным появиться у консульства".