https://ria.ru/20210203/konsulstvo-1595780537.html

Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале

Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале

Генконсульство России в Нью-Йорке попросило Госдеп обеспечить безопасность дипмиссии после нападения вандала, заявил РИА Новости сотрудник ведомства. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T04:40

2021-02-03T04:40

2021-02-03T04:51

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нью-йорк (город)

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 3 фев — РИА Новости. Генконсульство России в Нью-Йорке попросило Госдеп обеспечить безопасность дипмиссии после нападения вандала, заявил РИА Новости сотрудник ведомства.Уточняется, что в ходе "антироссийской акции" неизвестный испачкал фасад здания красной краской.По его словам, в течение дня число участников акции варьировалось, максимальное количество было около десяти человек."Общая направленность акции была антироссийская", — отметил сотрудник консульства.Однако источник не уточнил, что именно скандировали или к чему призывали люди.Он добавил, что дипведомство обратилось в правоохранительные органы для обеспечения порядка у здания, однако за все время проведения акции "они не сочли возможным появиться у консульства".

https://ria.ru/20210202/ssha-1595769166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нью-йорк (город), сша, в мире