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Раскрыто неожиданное влияние всего одной чашки кофе в день на мужчин
Раскрыто неожиданное влияние всего одной чашки кофе в день на мужчин
Мужчины, которые выпивают хотя бы одну чашку кофе в день, на 15 процентов меньше подвержены глухоте, выяснили ученые Мадридского автономного университета... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:19
2021-02-03T17:56
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Мужчины, которые выпивают хотя бы одну чашку кофе в день, на 15 процентов меньше подвержены глухоте, выяснили ученые Мадридского автономного университета. Данные их исследования опубликованы на научном портале ResearchGate. Ученые наблюдали за 36 тысячами мужчин и женщин среднего возраста, потребляющих каждый день кофе. У каждого из кандидатов проверили слух в начале исследования и затем еще дважды за продолжительный период в 11 лет. Полученные результаты были проанализированы с учетом и иных факторов, потенциально влияющих на потерю слуха. Например, специалисты следили, соблюдали ли испытуемые правильный образ жизни, курили ли, насколько громкую музыку они слушали.При этом, как отмечается в исследовании, связи между потреблением кофе и слухом у женщин найдено не было. Ученые объясняют этот феномен различиями в физиологии мужского и женского организма. Также они выяснили, что польза от употребления кофе одинакова вне зависимости от того, пьете вы напиток, содержащий кофеин, или без него, фильтрованный или нефильтрованный.Доктор Маркос Мачадо-Фрагу, входивший в научную группу, предупредил, что чрезмерное употребление кофе не сможет полностью предотвратить потерю слуха.
https://ria.ru/20210117/kofe-1593406666.html
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здоровье, испания, в мире

Раскрыто неожиданное влияние всего одной чашки кофе в день на мужчин

17:19 03.02.2021 (обновлено: 17:56 03.02.2021)
 
CC0 / Engin_Akyurt / CoffeeКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
CC0 / Engin_Akyurt / Coffee
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Мужчины, которые выпивают хотя бы одну чашку кофе в день, на 15 процентов меньше подвержены глухоте, выяснили ученые Мадридского автономного университета. Данные их исследования опубликованы на научном портале ResearchGate.
Ученые наблюдали за 36 тысячами мужчин и женщин среднего возраста, потребляющих каждый день кофе. У каждого из кандидатов проверили слух в начале исследования и затем еще дважды за продолжительный период в 11 лет.
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Женщина отказалась от кофе и удивилась результату
Полученные результаты были проанализированы с учетом и иных факторов, потенциально влияющих на потерю слуха. Например, специалисты следили, соблюдали ли испытуемые правильный образ жизни, курили ли, насколько громкую музыку они слушали.
При этом, как отмечается в исследовании, связи между потреблением кофе и слухом у женщин найдено не было. Ученые объясняют этот феномен различиями в физиологии мужского и женского организма.
"Потребление кофе может благотворно влиять на функцию слуха из-за антиоксидантов и противовоспалительных свойств некоторых соединений, содержащихся в напитке", — считают исследователи.
Также они выяснили, что польза от употребления кофе одинакова вне зависимости от того, пьете вы напиток, содержащий кофеин, или без него, фильтрованный или нефильтрованный.
Доктор Маркос Мачадо-Фрагу, входивший в научную группу, предупредил, что чрезмерное употребление кофе не сможет полностью предотвратить потерю слуха.
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