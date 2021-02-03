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https://ria.ru/20210203/kipr-1595914065.html
Кипр ужесточает правила въезда на остров для жителей некоторых стран
Кипр ужесточает правила въезда на остров для жителей некоторых стран
Все прибывающие на Кипр авиапассажиры обязаны будут в течение 72 часов находиться в самоизоляции, а потом пройти за свой счет лабораторные исследования на... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T19:18
2021-02-03T19:18
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АФИНЫ, 3 фев – РИА Новости. Все прибывающие на Кипр авиапассажиры обязаны будут в течение 72 часов находиться в самоизоляции, а потом пройти за свой счет лабораторные исследования на коронавирус. Такое предложение одобрил в среду Совет министров республики.Карантин обязателен для всех гостей, прибывающих из стран категорий A и B. "Таким образом, усиливаются меры, которые применяются в воздушных гаванях Республики Кипр после их открытия летом 2020 года. Это решение является дополнением к другим ограничениям, действующим для прибывающих в зависимости от страны происхождения", — говорится в тексте документа.В частности, путешественники из государств категории B обязаны представить отрицательный результат ПЦР-текста, сделанного за 72 часа до вылета, для них также продолжают проводится выборочные лабораторные анализы в аэропортах Ларнаки и Пафоса. Все гости должны заполнить форму Cyprus Flight Pass.Новая мера вводится с субботы, 6 февраля 2021 года. "Стоимость лабораторного исследования (ПЦР) через 72 часа после прибытия оплачивает гражданин", — говорится в документе.В решении Совета министров учтены данные о повышенной заразности новых штаммов вируса SARS-CoV-2, а также о серьезных опасениях, вызванных их обнаружением в нескольких государствах-членах Евросоюза.Кипр с 21 декабря 2020 года ввел дополнительные меры для пассажиров из Великобритании, которые обязаны находиться на карантине семь дней в гостиницах и через неделю после прибытия пройти лабораторное обследование. С 21 декабря были проверены более 15 тысяч гостей из этой страны и выявлено 133 случая инфицирования, говорится в сообщении.В категорию А и В включены менее 15 стран. Все остальные, в том числе и Россия, относятся к категории С. Въехать из этих стран могут только определенные категории граждан, например, имеющие вид на жительство, и они обязаны представить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до вылета. Эти граждане должны находиться на карантине 14 дней после прибытия. Они могут выйти из самоизоляции через десять дней, если за свой счет пройдут молекулярный тест на коронавирус и получат отрицательный результат.
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туристы, аэропорт, коронавирус covid-19, россия, туризм, ларнаки, новости - туризм, евросоюз, кипр, пафос

Кипр ужесточает правила въезда на остров для жителей некоторых стран

19:18 03.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ВяткинСамолет авиакомпании Cyprus взлетает из аэропорта в Ларнаке
Самолет авиакомпании Cyprus взлетает из аэропорта в Ларнаке - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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АФИНЫ, 3 фев – РИА Новости. Все прибывающие на Кипр авиапассажиры обязаны будут в течение 72 часов находиться в самоизоляции, а потом пройти за свой счет лабораторные исследования на коронавирус. Такое предложение одобрил в среду Совет министров республики.
Карантин обязателен для всех гостей, прибывающих из стран категорий A и B. "Таким образом, усиливаются меры, которые применяются в воздушных гаванях Республики Кипр после их открытия летом 2020 года. Это решение является дополнением к другим ограничениям, действующим для прибывающих в зависимости от страны происхождения", — говорится в тексте документа.
В частности, путешественники из государств категории B обязаны представить отрицательный результат ПЦР-текста, сделанного за 72 часа до вылета, для них также продолжают проводится выборочные лабораторные анализы в аэропортах Ларнаки и Пафоса. Все гости должны заполнить форму Cyprus Flight Pass.
Новая мера вводится с субботы, 6 февраля 2021 года. "Стоимость лабораторного исследования (ПЦР) через 72 часа после прибытия оплачивает гражданин", — говорится в документе.
В решении Совета министров учтены данные о повышенной заразности новых штаммов вируса SARS-CoV-2, а также о серьезных опасениях, вызванных их обнаружением в нескольких государствах-членах Евросоюза.
Кипр с 21 декабря 2020 года ввел дополнительные меры для пассажиров из Великобритании, которые обязаны находиться на карантине семь дней в гостиницах и через неделю после прибытия пройти лабораторное обследование. С 21 декабря были проверены более 15 тысяч гостей из этой страны и выявлено 133 случая инфицирования, говорится в сообщении.
В категорию А и В включены менее 15 стран. Все остальные, в том числе и Россия, относятся к категории С. Въехать из этих стран могут только определенные категории граждан, например, имеющие вид на жительство, и они обязаны представить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до вылета. Эти граждане должны находиться на карантине 14 дней после прибытия. Они могут выйти из самоизоляции через десять дней, если за свой счет пройдут молекулярный тест на коронавирус и получат отрицательный результат.
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