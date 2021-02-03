https://ria.ru/20210203/kanaly-1595934128.html

Депутат прокомментировал заявление США о закрытии украинских телеканалов

Депутат прокомментировал заявление США о закрытии украинских телеканалов

США вместо защиты демократии и свободы слова снова расписываются в обратном и поддерживают власти Украины, которые вводят ограничения против СМИ, транслирующие... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T22:22

2021-02-03T22:22

2021-02-03T22:48

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

тимур шафир

112 украина

виктор медведчук

youtube

москва

киев

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США вместо защиты демократии и свободы слова снова расписываются в обратном и поддерживают власти Украины, которые вводят ограничения против СМИ, транслирующие неудобную Киеву точку зрения, считает член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.Ранее американское посольство в Киеве заявило, что США поддерживают решение Киева о санкциях против украинских телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.Железняк подчеркнул, что незаконное закрытие Зеленским трех украинских телеканалов - демонстрация того, как глава государства не держит слово, данное гражданам во время предвыборной кампании, ни о какой свободе слова на Украине давно нет и речи.Закрытие "неугодных" СМИ, объективно рассказывающих о событиях на Украине, в России и мире, в очередной раз демонстрирует, как киевские власти боятся правды, подчёркивает парламентарий.Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что санкции против телеканалов не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова, и утверждала, что подтверждено их финансирование из России. Обвинения России в финансировании ряда украинских телеканалов являются "результатом исключительно внутриукраинского спора политических субъектов", заявил в разговоре с РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595859518.html

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595817178.html

https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595794611.html

россия

москва

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, тимур шафир, 112 украина , виктор медведчук, youtube, москва, киев, в мире