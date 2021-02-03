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Депутат прокомментировал заявление США о закрытии украинских телеканалов
Депутат прокомментировал заявление США о закрытии украинских телеканалов
США вместо защиты демократии и свободы слова снова расписываются в обратном и поддерживают власти Украины, которые вводят ограничения против СМИ, транслирующие... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T22:22
2021-02-03T22:48
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
тимур шафир
112 украина
виктор медведчук
youtube
москва
киев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США вместо защиты демократии и свободы слова снова расписываются в обратном и поддерживают власти Украины, которые вводят ограничения против СМИ, транслирующие неудобную Киеву точку зрения, считает член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.Ранее американское посольство в Киеве заявило, что США поддерживают решение Киева о санкциях против украинских телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.Железняк подчеркнул, что незаконное закрытие Зеленским трех украинских телеканалов - демонстрация того, как глава государства не держит слово, данное гражданам во время предвыборной кампании, ни о какой свободе слова на Украине давно нет и речи.Закрытие "неугодных" СМИ, объективно рассказывающих о событиях на Украине, в России и мире, в очередной раз демонстрирует, как киевские власти боятся правды, подчёркивает парламентарий.Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что санкции против телеканалов не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова, и утверждала, что подтверждено их финансирование из России. Обвинения России в финансировании ряда украинских телеканалов являются "результатом исключительно внутриукраинского спора политических субъектов", заявил в разговоре с РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595859518.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, тимур шафир, 112 украина , виктор медведчук, youtube, москва, киев, в мире

Депутат прокомментировал заявление США о закрытии украинских телеканалов

22:22 03.02.2021 (обновлено: 22:48 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, "112.Украина" и NewsOne
Экран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, 112.Украина и NewsOne - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США вместо защиты демократии и свободы слова снова расписываются в обратном и поддерживают власти Украины, которые вводят ограничения против СМИ, транслирующие неудобную Киеву точку зрения, считает член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.
Ранее американское посольство в Киеве заявило, что США поддерживают решение Киева о санкциях против украинских телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.
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"Вместо того, чтобы защищать демократию и свободу слова, США снова расписываются в обратном и поддерживают власти Украины, затыкающие рот СМИ, которые транслируют неудобную руководству незалежной точку зрения. Ничего не скажешь, Вашингтон в этих вопросах - истинный образец для подражания", - заявил депутат РИА Новости.

Железняк подчеркнул, что незаконное закрытие Зеленским трех украинских телеканалов - демонстрация того, как глава государства не держит слово, данное гражданам во время предвыборной кампании, ни о какой свободе слова на Украине давно нет и речи.

"Гонения и угрозы в адрес журналистов, чье мнение не совпадает с официальной точкой зрения властей Украины, было заурядным делом при правлении (Петра) Порошенко. Ничего не изменилось и при новом президенте Украины, несмотря на его заверения не препятствовать работе СМИ и в готовности к диалогу", - добавил Железняк.

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Закрытие "неугодных" СМИ, объективно рассказывающих о событиях на Украине, в России и мире, в очередной раз демонстрирует, как киевские власти боятся правды, подчёркивает парламентарий.

"При этом прямое нарушение руководством Украины свободы слова и права граждан на доступ к информации поддерживают в Вашингтоне, называя действия Киева "борьбой с российской пропагандой". Давно стало привычным, что любые антироссийские шаги вашингтонских марионеток в Киеве всегда получают одобрение и финансовую поддержку США. Очередное попрание прав человека на Украине должно получить оценку со стороны правозащитных международных организаций, ОБСЕ и ООН", - заключил он.

Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
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В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что санкции против телеканалов не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова, и утверждала, что подтверждено их финансирование из России. Обвинения России в финансировании ряда украинских телеканалов являются "результатом исключительно внутриукраинского спора политических субъектов", заявил в разговоре с РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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