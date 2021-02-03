Кадыров раскритиковал подравшегося с ОМОНом чеченца
19:03 03.02.2021 (обновлено: 20:19 03.02.2021)
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что своими действиями Саид-Мухаммад Джумаев, ввязавшийся в драку с сотрудником охраны порядка, навредил чеченскому народу. Слова руководителя республики приводятся в Instagram ЧГТРК "Грозный".
"Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом", — заявил Кадыров, отметив, что отстаивающий свои убеждения человек не должен прятаться после совершения противоправных действий, а должен отвечать за них.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Джумаева до 23 марта.
Изначально кадры, на которых мужчина бросается в драку с силовиками на незаконной акции, распространили в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал его участника выйти на связь.
Впоследствии Джумаева задержали в Псковской области. Ему вменяют три эпизода. По данным СК России, чеченец нанес сотрудникам ОМОНа и полиции "множественные удары руками и ногами по различным частям тела". Фигуранту заочно предъявили обвинение и объявили его в федеральный розыск, а затем задержали в Псковской области.