https://ria.ru/20210203/kadyrov-1595913924.html

Кадыров раскритиковал подравшегося с ОМОНом чеченца

Кадыров раскритиковал подравшегося с ОМОНом чеченца

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что своими действиями Саид-Мухаммад Джумаев, ввязавшийся в драку с сотрудником охраны порядка, навредил чеченскому народу... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T19:03

2021-02-03T19:03

2021-02-03T20:19

россия

рамзан кадыров

происшествия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что своими действиями Саид-Мухаммад Джумаев, ввязавшийся в драку с сотрудником охраны порядка, навредил чеченскому народу. Слова руководителя республики приводятся в Instagram ЧГТРК "Грозный". Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Джумаева до 23 марта.Изначально кадры, на которых мужчина бросается в драку с силовиками на незаконной акции, распространили в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал его участника выйти на связь. Впоследствии Джумаева задержали в Псковской области. Ему вменяют три эпизода. По данным СК России, чеченец нанес сотрудникам ОМОНа и полиции "множественные удары руками и ногами по различным частям тела". Фигуранту заочно предъявили обвинение и объявили его в федеральный розыск, а затем задержали в Псковской области.

https://ria.ru/20210108/kadyrov-1592323471.html

россия

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россия, рамзан кадыров, происшествия