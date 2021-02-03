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Анджелина Джоли рассказала, что ее сын общается на русском языке
Анджелина Джоли рассказала, что ее сын общается на русском языке
Актриса Анджелина Джоли в беседе с журналистом британской версии журнала Vogue рассказала о воспитании детей, а также поделилась мыслями о том, что ждет молодое РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:03
2021-02-03T11:03
2021-02-03T11:03
дети
коронавирус covid-19
лос-анджелес
сша
шоубиз
знаменитости
звезды
анджелина джоли (войт)
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Актриса Анджелина Джоли в беседе с журналистом британской версии журнала Vogue рассказала о воспитании детей, а также поделилась мыслями о том, что ждет молодое поколение в будущем. Обладательница премии "Оскар", которая воспитывает шестерых детей в возрасте от 12-ти до 19 лет, отметила, что возлагает на молодежь "большие надежды", но видит, "какое сильное давление они испытывают по сравнению с нами в их годы".Актриса также призналась, что несмотря на пандемию коронавируса, их жизнь не стоит на месте. Например, ее сын Пакс перешел в выпускной класс, а дочь Захара вот-вот получит водительские права. Анджелина Джоли, которая сейчас вместе с детьми проживает в Лос-Анджелесе (США), описала и типичный день в своей семье."Никогда не умела сидеть на месте. Несмотря на то, что я хотела иметь много детей и быть мамой, я всегда представляла себе это как путешествие где-нибудь среди джунглей. Я не представляла это в привычном смысле этого слова. Поэтому чувствую, что мне не хватает некоторых навыков, чтобы быть традиционной домохозяйкой. Я справляюсь с заботами, потому что дети помогают мне. Без них у меня ничего не получилось бы", – призналась Джоли.
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дети, коронавирус covid-19, лос-анджелес, сша, знаменитости, звезды, анджелина джоли (войт)
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости.
Актриса Анджелина Джоли в беседе с журналистом британской версии журнала Vogue рассказала
о воспитании детей, а также поделилась мыслями о том, что ждет молодое поколение в будущем.
Обладательница премии "Оскар", которая воспитывает шестерых детей в возрасте от 12-ти до 19 лет, отметила, что возлагает на молодежь "большие надежды", но видит, "какое сильное давление они испытывают по сравнению с нами в их годы".
"Они перегружены большим количеством информации, от которой мы были защищены. Но я вижу, как Мэд (Мэддокс – старший приемный сын Анджелины Джоли и ее экс-супруга Брэда Питта. – Прим. ред.) в Сети разговаривает с кем-то по-русски или по-корейски. Или как Ши (Шайло – старшая биологическая дочь Джоли и Питта. – Прим. ред.) здоровается со своими друзьями из Намибии. Я вижу, что есть новый способ коммуникации, с помощью которого молодые люди общаются и узнают друг о друге в глобальном масштабе. Думаю, спустя время они также начнут решать наши проблемы", – рассказала Джоли.
Актриса также призналась, что несмотря на пандемию коронавируса, их жизнь не стоит на месте. Например, ее сын Пакс перешел в выпускной класс, а дочь Захара вот-вот получит водительские права.
Анджелина Джоли, которая сейчас вместе с детьми проживает в Лос-Анджелесе (США), описала и типичный день в своей семье.
"Никогда не умела сидеть на месте. Несмотря на то, что я хотела иметь много детей и быть мамой, я всегда представляла себе это как путешествие где-нибудь среди джунглей. Я не представляла это в привычном смысле этого слова. Поэтому чувствую, что мне не хватает некоторых навыков, чтобы быть традиционной домохозяйкой. Я справляюсь с заботами, потому что дети помогают мне. Без них у меня ничего не получилось бы", – призналась Джоли.