https://ria.ru/20210203/jolie-1595679349.html

Анджелина Джоли рассказала, что ее сын общается на русском языке

Анджелина Джоли рассказала, что ее сын общается на русском языке

Актриса Анджелина Джоли в беседе с журналистом британской версии журнала Vogue рассказала о воспитании детей, а также поделилась мыслями о том, что ждет молодое РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:03

2021-02-03T11:03

2021-02-03T11:03

дети

коронавирус covid-19

лос-анджелес

сша

шоубиз

знаменитости

звезды

анджелина джоли (войт)

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Актриса Анджелина Джоли в беседе с журналистом британской версии журнала Vogue рассказала о воспитании детей, а также поделилась мыслями о том, что ждет молодое поколение в будущем. Обладательница премии "Оскар", которая воспитывает шестерых детей в возрасте от 12-ти до 19 лет, отметила, что возлагает на молодежь "большие надежды", но видит, "какое сильное давление они испытывают по сравнению с нами в их годы".Актриса также призналась, что несмотря на пандемию коронавируса, их жизнь не стоит на месте. Например, ее сын Пакс перешел в выпускной класс, а дочь Захара вот-вот получит водительские права. Анджелина Джоли, которая сейчас вместе с детьми проживает в Лос-Анджелесе (США), описала и типичный день в своей семье."Никогда не умела сидеть на месте. Несмотря на то, что я хотела иметь много детей и быть мамой, я всегда представляла себе это как путешествие где-нибудь среди джунглей. Я не представляла это в привычном смысле этого слова. Поэтому чувствую, что мне не хватает некоторых навыков, чтобы быть традиционной домохозяйкой. Я справляюсь с заботами, потому что дети помогают мне. Без них у меня ничего не получилось бы", – призналась Джоли.

https://ria.ru/20210113/dzholi-1592828206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, коронавирус covid-19, лос-анджелес, сша, знаменитости, звезды, анджелина джоли (войт)