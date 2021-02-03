https://ria.ru/20210203/istrebiteli-1595799222.html

Россия предложила Индии поставить партию истребителей Су-30МКИ

Россия предложила Индии поставить партию истребителей Су-30МКИ

Россия направила Индии предложение о поставке дополнительной партии машинокомплектов истребителей Су-30МКИ и ждёт начала переговоров, заявил журналистам в ходе... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:14

2021-02-03T10:14

2021-02-03T10:17

россия

су-30мки

министерство обороны индии

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

индия

безопасность

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БАНГАЛОР (Индия), 3 фев – РИА Новости. Россия направила Индии предложение о поставке дополнительной партии машинокомплектов истребителей Су-30МКИ и ждёт начала переговоров, заявил журналистам в ходе выставки Aero India-2021 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов.Ранее в Минобороны Индии заявили, что совет по оборонным закупкам страны одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов. Кроме того, Нью-Дели планирует закупку 12 самолетов Су-30МКИ на сумму 1,42 миллиарда долларов, которые будут собраны на предприятии Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

https://ria.ru/20210203/s400-1595799534.html

россия

индия

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2021

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россия, су-30мки, министерство обороны индии, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), индия, безопасность