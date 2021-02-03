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Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29
Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29
Правительство Индии приняло решение закупить у России 21 истребитель МиГ-29, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:10
2021-02-03T11:58
россия
ввс индии
министерство обороны индии
миг-29
индия
безопасность
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БАНГАЛОР (Индия), 3 фев — РИА Новости. Правительство Индии приняло решение закупить у России 21 истребитель МиГ-29, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.Ранее в Минобороны Индии заявили, что совет по военным закупкам одобрил приобретение у России 21 МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов.Дрожжов предположил, что задержка с заключением контрактов связана прежде всего с пандемией."Отсутствие до последнего времени регулярного авиасообщения между странами существенно затрудняло проведение контрактных переговоров", — отметил он.Несмотря на трудности, переговорный процесс идет, заключил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
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россия, ввс индии, министерство обороны индии, миг-29, индия, безопасность

Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29

10:10 03.02.2021 (обновлено: 11:58 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БАНГАЛОР (Индия), 3 фев — РИА Новости. Правительство Индии приняло решение закупить у России 21 истребитель МиГ-29, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

"Ожидаем решения штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур", — сказал он на выставке Aero India — 2021.

Ранее в Минобороны Индии заявили, что совет по военным закупкам одобрил приобретение у России 21 МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов.
Дрожжов предположил, что задержка с заключением контрактов связана прежде всего с пандемией.
"Отсутствие до последнего времени регулярного авиасообщения между странами существенно затрудняло проведение контрактных переговоров", — отметил он.
Несмотря на трудности, переговорный процесс идет, заключил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
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РоссияВВС ИндииМинистерство обороны ИндииМиГ-29ИндияБезопасность
 
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