https://ria.ru/20210203/istrebiteli-1595798609.html

Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29

Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29

Правительство Индии приняло решение закупить у России 21 истребитель МиГ-29, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:10

2021-02-03T10:10

2021-02-03T11:58

россия

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миг-29

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БАНГАЛОР (Индия), 3 фев — РИА Новости. Правительство Индии приняло решение закупить у России 21 истребитель МиГ-29, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.Ранее в Минобороны Индии заявили, что совет по военным закупкам одобрил приобретение у России 21 МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов.Дрожжов предположил, что задержка с заключением контрактов связана прежде всего с пандемией."Отсутствие до последнего времени регулярного авиасообщения между странами существенно затрудняло проведение контрактных переговоров", — отметил он.Несмотря на трудности, переговорный процесс идет, заключил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

https://ria.ru/20210203/s400-1595799534.html

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россия, ввс индии, министерство обороны индии, миг-29, индия, безопасность