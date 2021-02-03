https://ria.ru/20210203/ispaniya-1595864759.html
Испания поставила антирекорд по числу туристов за последние 50 лет
Испания поставила антирекорд по числу туристов за последние 50 лет
Туристический поток в Испанию в прошлом году из-за пандемии и последовавших ограничений сократился на 77,3 процента по сравнению с показателями 2019-ого,... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:01
2021-02-03T18:01
2021-02-03T18:01
туристы
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
новости - туризм
каталония
канарские острова
валенсия (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593093297_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9046dfa104d614c52c02b238f7e4fb7c.jpg
МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Туристический поток в Испанию в прошлом году из-за пандемии и последовавших ограничений сократился на 77,3 процента по сравнению с показателями 2019-ого, следует из данных Национального института статистики (INE).В 2020 году страна приняла 18,9 миллиона зарубежных гостей. В последний раз менее 20 миллионов иностранцев приезжали в 1969 году, сообщает агентство Europa Press.Чаще всего Испанию в прошлом году посещали французы (3,9 миллиона), британцы (3,2 миллиона) и немцы (2,4 миллиона), главными направлениями были Канары, Каталония и Валенсия. Были и россияне — 155 тысяч.Расходы заграничных туристов в 2020 году в королевстве составили 19,7 миллиарда евро, тогда как в предыдущем – 91,9 миллиарда.
https://ria.ru/20210105/puteshestviya-1592023976.html
россия
каталония
канарские острова
валенсия (город)
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593093297_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_183ffcc231dfd68dee7d0629583dd273.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, каталония, канарские острова, валенсия (город), испания
МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Туристический поток в Испанию в прошлом году из-за пандемии и последовавших ограничений сократился на 77,3 процента по сравнению с показателями 2019-ого, следует из данных Национального института статистики (INE).
В 2020 году страна приняла 18,9 миллиона зарубежных гостей. В последний раз менее 20 миллионов иностранцев приезжали в 1969 году, сообщает агентство Europa Press.
Чаще всего Испанию в прошлом году посещали французы (3,9 миллиона), британцы (3,2 миллиона) и немцы (2,4 миллиона), главными направлениями были Канары, Каталония и Валенсия. Были и россияне — 155 тысяч.
Расходы заграничных туристов в 2020 году в королевстве составили 19,7 миллиарда евро, тогда как в предыдущем – 91,9 миллиарда.