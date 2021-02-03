ПСБ снизил ставки и увеличил максимальные суммы по военной ипотеке
© Предоставлено ПСБПСБ
© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. ПАО ПСБ снизил ставки до 6,9% для зарплатных клиентов и до 7,1% годовых для других категорий клиентов-военнослужащих, сообщает пресс-служба банка. Вместе с тем были увеличены максимальные суммы по кредитам.
"Предложение доступно как для покупки вторичного жилья, так и для рефинансирования действующего кредита", — говорится в пресс-релизе. Для покупки квартиры в новостройке банк предлагает воспользоваться программой с господдержкой.
По словам руководителя центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марины Заботиной, в 2020 году ПСБ в очередной раз стал лидером по выдаче кредитов в рамках военной ипотеки.
"Сегодня мы предлагаем одну из самых привлекательных ипотечных программ для военнослужащих, в том числе в рамках рефинансирования, которое традиционно пользуется повышенным спросом. Снижение ставки и увеличение максимальной суммы кредита позволит большему числу военнослужащих найти оптимальное решение жилищного вопроса, выбрав квартиру большей площади без доплаты из собственных средств", — отметила представитель банка.
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