https://ria.ru/20210203/ipoteka-1595862717.html

ПСБ снизил ставки и увеличил максимальные суммы по военной ипотеке

ПСБ снизил ставки и увеличил максимальные суммы по военной ипотеке

ПСБ снизил ставки до 6,9% для зарплатных клиентов и до 7,1% годовых для других категорий клиентов-военнослужащих, сообщает пресс-служба банка. Вместе с тем были РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:08

2021-02-03T15:08

2021-02-03T15:08

банк псб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. ПАО ПСБ снизил ставки до 6,9% для зарплатных клиентов и до 7,1% годовых для других категорий клиентов-военнослужащих, сообщает пресс-служба банка. Вместе с тем были увеличены максимальные суммы по кредитам. По словам руководителя центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марины Заботиной, в 2020 году ПСБ в очередной раз стал лидером по выдаче кредитов в рамках военной ипотеки.

https://ria.ru/20201218/reshenie-1589894373.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика