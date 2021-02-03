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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210203/internet-1595871402.html
Количество интернет-пользователей в КНР приблизилось к миллиарду
Количество интернет-пользователей в КНР приблизилось к миллиарду
К началу 2021 года в Китае насчитывалось 989 миллионов пользователей интернета, что на 85,4 миллиона больше, чем в марте 2020 года. Об этом говорится в отчете о РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:47
2021-02-03T15:47
россия-китай: главное
китай
интернет
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МОСКВА, 3 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". К началу 2021 года в Китае насчитывалось 989 миллионов пользователей интернета, что на 85,4 миллиона больше, чем в марте 2020 года. Об этом говорится в отчете о развитии интернета в Китае.Согласно данным Китайского центра интернет-информации, доступ ко всемирной паутиной имеют 70,4% населения страны, что на 5,9 поцентных пункта больше мартовских показателей.В общей сложности 986 миллионов китайцев использовали интернет с помощью мобильных телефонов, что составило 99,7% общего числа пользователей.Около 309 миллионов человек, или 31,3% пользователей, проживают в сельских районах страны, что на 54,71 миллиона больше, чем в марте 2020 года. Уровень доступности интернета в сельских районах Китая приблизился к 56%, что на 9,7 процентного пункта больше, чем в марте 2020 года.
https://ria.ru/20210202/mobilniki-1595676670.html
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китай, интернет

Количество интернет-пользователей в КНР приблизилось к миллиарду

15:47 03.02.2021
 
© AFP 2021 / Anthony WallaceДевушка на улице Гонконга
Девушка на улице Гонконга - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© AFP 2021 / Anthony Wallace
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". К началу 2021 года в Китае насчитывалось 989 миллионов пользователей интернета, что на 85,4 миллиона больше, чем в марте 2020 года. Об этом говорится в отчете о развитии интернета в Китае.
Согласно данным Китайского центра интернет-информации, доступ ко всемирной паутиной имеют 70,4% населения страны, что на 5,9 поцентных пункта больше мартовских показателей.
В мобильном приложении Берегите лес теперь можно сообщить о пожаре - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 14:34Россия-Китай: Главное
Китайским учащимся запретили пользоваться мобильниками в школах
В общей сложности 986 миллионов китайцев использовали интернет с помощью мобильных телефонов, что составило 99,7% общего числа пользователей.
Около 309 миллионов человек, или 31,3% пользователей, проживают в сельских районах страны, что на 54,71 миллиона больше, чем в марте 2020 года. Уровень доступности интернета в сельских районах Китая приблизился к 56%, что на 9,7 процентного пункта больше, чем в марте 2020 года.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайИнтернет
 
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