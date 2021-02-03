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https://ria.ru/20210203/impichment-1595872450.html
Украинская оппозиция инициирует процедуру импичмента Зеленского
Украинская оппозиция инициирует процедуру импичмента Зеленского
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" намерена запустить процедуру импичмента президенту Владимиру Зеленскому после закрытия трех украинских... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:43
2021-02-03T15:43
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
вадим рабинович
евросоюз
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" намерена запустить процедуру импичмента президенту Владимиру Зеленскому после закрытия трех украинских телеканалов. Об этом с трибуны Верховной рады заявил сопредседатель фракции Вадим Рабинович."Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей…", — заявил депутат.Само закрытие телеканалов он назвал издевательством над избирателями и страной.Санкции против каналовРанее Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, владеющего ими.Среди мер, принятых в отношении телеканалов — блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Помимо этого, им запретили использовать украинский радиочастнотный ресурс и ретранслировать телепрограммы. По словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, санкции "не имеют ничего общего с наступление на свободу слова", а связаны с якобы подтвержденным финансированием этих каналов из России. Никаких доказательств она не привела.Сам президент Украины заявил, что ему с трудом далось решение об ограничительных мерах в отношении телеканалов. При этом он добавил, что власти страны "поддерживают свободу слова, но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором".Шансы невеликиРоссийский сенатор Константин Косачев выразил мнение, что Запад должен отреагировать на столь антидемократические действия киевских властей."На саму ситуацию, разумеется, должны незамедлительно отреагировать соответствующие международные институты — по линии ОБСЕ и Совета Европы в первую очередь, но не в последнюю — и по линии Евросоюза с НАТО", — заявил он.При этом вопрос импичмента он назвал внутренним делом Украины.Его коллега Сергей Цеков, в свою очередь, назвал объявление импичмента Зеленскому трудноосуществимым."С учетом того, что большинство мест в парламенте у партии Зеленского "Слуга народа", понятно, что довести этот вопрос до логического конца будет весьма сложно", — заявил он.Однако, по его словам, это позволит привлечь внимание украинцев и мирового сообщества к вопиющему решению по санкциям против телеканалов.Депутат Госдумы Леонид Калашников также назвал маловероятным импичмент украинскому президенту."Сейчас шансы объявить ему импичмент невысоки, хотя его авторитет упал практически вдвое. Но при этом для импичмента все-таки нужны основания, и не только закрытие телеканалов. Конечно, это недостаточные основания. Для импичмента есть перечень определенный: измена Родине и так далее", — сказал Калашников РИА Новости.По его мнению, куда более веским поводом для этого стал бы отказ от российских вакцин, который бы продемонстрировал пренебрежение к жизням граждан со стороны украинских властей.
https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595859518.html
https://ria.ru/20210203/svoboda-1595823311.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , вадим рабинович, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире

Украинская оппозиция инициирует процедуру импичмента Зеленского

15:43 03.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" намерена запустить процедуру импичмента президенту Владимиру Зеленскому после закрытия трех украинских телеканалов. Об этом с трибуны Верховной рады заявил сопредседатель фракции Вадим Рабинович.
"Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей…", — заявил депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Эксперт назвал идею с импичментом Зеленскому нереалистичной
Само закрытие телеканалов он назвал издевательством над избирателями и страной.

Санкции против каналов

Ранее Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, владеющего ими.
Среди мер, принятых в отношении телеканалов — блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Помимо этого, им запретили использовать украинский радиочастнотный ресурс и ретранслировать телепрограммы.
По словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, санкции "не имеют ничего общего с наступление на свободу слова", а связаны с якобы подтвержденным финансированием этих каналов из России. Никаких доказательств она не привела.
Сам президент Украины заявил, что ему с трудом далось решение об ограничительных мерах в отношении телеканалов. При этом он добавил, что власти страны "поддерживают свободу слова, но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором".
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Шансы невелики

Российский сенатор Константин Косачев выразил мнение, что Запад должен отреагировать на столь антидемократические действия киевских властей.
"На саму ситуацию, разумеется, должны незамедлительно отреагировать соответствующие международные институты — по линии ОБСЕ и Совета Европы в первую очередь, но не в последнюю — и по линии Евросоюза с НАТО", — заявил он.
При этом вопрос импичмента он назвал внутренним делом Украины.
Его коллега Сергей Цеков, в свою очередь, назвал объявление импичмента Зеленскому трудноосуществимым.
"С учетом того, что большинство мест в парламенте у партии Зеленского "Слуга народа", понятно, что довести этот вопрос до логического конца будет весьма сложно", — заявил он.
Однако, по его словам, это позволит привлечь внимание украинцев и мирового сообщества к вопиющему решению по санкциям против телеканалов.
Депутат Госдумы Леонид Калашников также назвал маловероятным импичмент украинскому президенту.
"Сейчас шансы объявить ему импичмент невысоки, хотя его авторитет упал практически вдвое. Но при этом для импичмента все-таки нужны основания, и не только закрытие телеканалов. Конечно, это недостаточные основания. Для импичмента есть перечень определенный: измена Родине и так далее", — сказал Калашников РИА Новости.
По его мнению, куда более веским поводом для этого стал бы отказ от российских вакцин, который бы продемонстрировал пренебрежение к жизням граждан со стороны украинских властей.
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