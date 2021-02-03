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Украинская оппозиция намерена начать процедуру импичмента Зеленского
Украинская оппозиция намерена начать процедуру импичмента Зеленского
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) начнет процедуру импичмента президента Владимира Зеленского, заявил в Верховной раде... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:10
2021-02-03T12:14
оппозиционная платформа - за жизнь
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) начнет процедуру импичмента президента Владимира Зеленского, заявил в Верховной раде сопредседатель фракции Вадим Рабинович. Поводом для этого он назвал санкции, введенные против оппозиционных телеканалов.По словам депутата, Зеленский "поиздевался над избирателями и страной"."Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей", — заявил Рабинович.Накануне президент Украины ввел в действие санкции против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, депутата фракции ОПЗЖ Тараса Козака. Эти меры предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за границу, аннулирование лицензий, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.Все три телеканала прекратили вещание. Решение Зеленского они расценили как "политическую расправу над неугодными СМИ". Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что таким образом Зеленский и его окружение пытаются зачистить информационное поле от оппонентов, а еще один сопредседатель фракции Юрий Бойко назвал действия властей прямым нарушением конституции и дорогой к установлению на Украине личной диктатуры.
https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595793557.html
https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595817178.html
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96
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60
Рабинович объявляет о запуске процедуры импичмента Зеленского
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Рабинович объявляет о запуске процедуры импичмента Зеленского. "No pasarán, фашизм не пройдет", - заключает он свое выступление и запевает "Священную войну".
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60
оппозиционная платформа - за жизнь, владимир зеленский, украина, в мире

Украинская оппозиция намерена начать процедуру импичмента Зеленского

11:10 03.02.2021 (обновлено: 12:14 03.02.2021)
 
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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) начнет процедуру импичмента президента Владимира Зеленского, заявил в Верховной раде сопредседатель фракции Вадим Рабинович. Поводом для этого он назвал санкции, введенные против оппозиционных телеканалов.
По словам депутата, Зеленский "поиздевался над избирателями и страной".
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 09:38
Медведчук назвал решение о санкциях против украинских каналов незаконным
"Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей", — заявил Рабинович.
Накануне президент Украины ввел в действие санкции против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, депутата фракции ОПЗЖ Тараса Козака. Эти меры предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за границу, аннулирование лицензий, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Все три телеканала прекратили вещание. Решение Зеленского они расценили как "политическую расправу над неугодными СМИ". Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что таким образом Зеленский и его окружение пытаются зачистить информационное поле от оппонентов, а еще один сопредседатель фракции Юрий Бойко назвал действия властей прямым нарушением конституции и дорогой к установлению на Украине личной диктатуры.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Оппозиционная платформа - За жизньВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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