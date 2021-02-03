https://ria.ru/20210203/ierusalim-1595886008.html

Степашин прокомментировал возвращение России Александровского подворья

Степашин прокомментировал возвращение России Александровского подворья

Россия не форсирует процесс передачи в собственность РФ Александровского подворья в Иерусалиме, но шансы у нее хорошие, сейчас минюст Израиля готовит ответы на... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:41

2021-02-03T16:41

2021-02-03T16:41

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

сергей степашин

иерусалим

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия не форсирует процесс передачи в собственность РФ Александровского подворья в Иерусалиме, но шансы у нее хорошие, сейчас минюст Израиля готовит ответы на каждую из претензий, заявил РИА Новости председатель международной общественной организации "Императорское православное палестинское общество" (ИППО) Сергей Степашин.В октябре 2020 года регистратор недвижимого имущества минюста Израиля принял решение о возобновлении регистрации на Россию Александровского подворья в Иерусалиме. В январе этого года посол РФ в Израиле Анатолий Викторов рассказал РИА Новости, что судебная процедура передачи в собственность РФ подворья несколько затянулась, сейчас проходит третья стадия рассмотрения возражений в судебном порядке, но Россия рассчитывает на положительное удовлетворение заявки. Предполагается, что управлять подворьем будет РПЦ, административно-хозяйственными вопросами займётся ИППО под руководством Степашина."Много претендентов оказалось, поэтому минюст Израиля готовит ответы на каждую из претензий. Надо, чтобы все было чисто... Мы не форсируем эти вещи. Все должно быть по закону, чтобы после того, как мы его получим, больше не было никаких претензий - вот это принципиально важно", - сказал РИА Новости Степашин.На вопрос, каковы шансы России получить подворье в собственность, собеседник агентства сказал, что "шансы хорошие"."Думаю, что все должно в этом году случиться", - добавил он.Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как сообщали в апреле СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.

https://ria.ru/20210122/podvore-1594145635.html

https://ria.ru/20210122/ierusalim-1594145267.html

иерусалим

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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, сергей степашин, иерусалим