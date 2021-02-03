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Туризм
https://ria.ru/20210203/gretsiya-1595821620.html
Власти Греции планируют вакцинировать население в туристических зонах
Власти Греции планируют вакцинировать население в туристических зонах
Для обеспечения безопасного отдыха летом 2021 года власти Греции планируют вакцинировать от COVID-19 местное население, проживающее в турзонах, и работников... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:56
2021-02-03T14:56
куда можно лететь
куда поехать
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
средиземноморье
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Для обеспечения безопасного отдыха летом 2021 года власти Греции планируют вакцинировать от COVID-19 местное население, проживающее в турзонах, и работников индустрии гостеприимства, сообщает АТОР.По числу ежедневных вакцинаций (порядка 15,5 тысячи в день) эта страна находится на пятом месте среди 27 государств ЕС. В январе было сделано 269,1 тысячи прививок, что почти на 70 тысяч больше, чем было запланировано. Обе дозы получило более 40 тысяч граждан. На первую неделю февраля на уколы записано еще 120 тысяч местных жителей. По оценкам властей, к началу летнего сезона будет привито около трети населения. В первой очереди этого списка — сотрудники, работающие в сфере услуг и в туризме.Европейские СМИ отмечают нетипичный подход Греции к кампании вакцинации: прививки делают и на материковой части страны, и на отдаленных островах, и в деревнях, где никогда не было вспышек коронавируса.Так, на архипелаге Кастелоризо в восточном Средиземноморье, где зимой проживает всего 200 граждан, уже вакцинировано 80 процентов из них. Когда летом на эти небольшие острова поедут туристы, от вируса будут полностью защищены как путешественники, так и местное население.Прививочная кампания разворачивается и на островах, традиционно популярных у россиян, — Крите, Родосе, Корфу. Так, на Крите заявили о готовности вакцинировать до старта сезона максимальное количество работников, которые будут обслуживать туристов летом. В этом списке — сотрудники аэропорта и порта, персонал отелей и принимающих компаний, водители автобусов, гиды и экскурсоводы.Правительство РФ приняло решение возобновить регулярное авиасообщение с Грецией с 8 февраля 2021 года. На данный момент по квоте эта страна принимает 500 граждан РФ в неделю.
https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
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куда можно лететь, куда поехать, коронавирус covid-19, россия, туризм, средиземноморье, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, крит (остров), родос, корфу, греция, вакцинация

Власти Греции планируют вакцинировать население в туристических зонах

14:56 03.02.2021
 
CC0 / Pixabay/jeffntt126 / Вид на остов Корфу
Вид на остов Корфу - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
CC0 / Pixabay/jeffntt126 /
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Для обеспечения безопасного отдыха летом 2021 года власти Греции планируют вакцинировать от COVID-19 местное население, проживающее в турзонах, и работников индустрии гостеприимства, сообщает АТОР.
По числу ежедневных вакцинаций (порядка 15,5 тысячи в день) эта страна находится на пятом месте среди 27 государств ЕС. В январе было сделано 269,1 тысячи прививок, что почти на 70 тысяч больше, чем было запланировано. Обе дозы получило более 40 тысяч граждан. На первую неделю февраля на уколы записано еще 120 тысяч местных жителей.
По оценкам властей, к началу летнего сезона будет привито около трети населения. В первой очереди этого списка — сотрудники, работающие в сфере услуг и в туризме.
Европейские СМИ отмечают нетипичный подход Греции к кампании вакцинации: прививки делают и на материковой части страны, и на отдаленных островах, и в деревнях, где никогда не было вспышек коронавируса.
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Так, на архипелаге Кастелоризо в восточном Средиземноморье, где зимой проживает всего 200 граждан, уже вакцинировано 80 процентов из них. Когда летом на эти небольшие острова поедут туристы, от вируса будут полностью защищены как путешественники, так и местное население.
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Прививочная кампания разворачивается и на островах, традиционно популярных у россиян, — Крите, Родосе, Корфу. Так, на Крите заявили о готовности вакцинировать до старта сезона максимальное количество работников, которые будут обслуживать туристов летом. В этом списке — сотрудники аэропорта и порта, персонал отелей и принимающих компаний, водители автобусов, гиды и экскурсоводы.
Правительство РФ приняло решение возобновить регулярное авиасообщение с Грецией с 8 февраля 2021 года. На данный момент по квоте эта страна принимает 500 граждан РФ в неделю.
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Туризмкуда можно лететькуда поехатьКоронавирус COVID-19РоссияТуризмСредиземноморьеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКрит (остров)РодосКорфуГрецияВакцинация
 
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