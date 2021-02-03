https://ria.ru/20210203/granty-1595809042.html

ФАС возбудила дело против Ростуризма из-за конкурса на получение грантов

ФАС возбудила дело против Ростуризма из-за конкурса на получение грантов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Ростуризма, так как усмотрела нарушения в процедуре проведения конкурсного отбора на получение РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:14

2021-02-03T11:14

2021-02-03T11:47

туризм

туризм

новости - туризм

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Ростуризма, так как усмотрела нарушения в процедуре проведения конкурсного отбора на получение грантов для развития туризма, сообщила РИА Новости начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ведомства Надежда Шаравская.Она также подчеркнула, что антимонопольная служба выступает за создание прозрачных механизмов распределения государственных субсидий."Это является обязательным условием для развития конкуренции и, как следствие, повышения качества и доступности товаров и услуг для потребителей",- заключила Шаравская.Как уточнило ведомство в сообщении, Федеральное агентство по туризму провело конкурс на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма, всего из госбюджета было выделено 1,2 миллиарда рублей на 400 грантов.

https://ria.ru/20210129/turizm-1595058810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия