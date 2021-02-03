Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210203/granty-1595809042.html
ФАС возбудила дело против Ростуризма из-за конкурса на получение грантов
ФАС возбудила дело против Ростуризма из-за конкурса на получение грантов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Ростуризма, так как усмотрела нарушения в процедуре проведения конкурсного отбора на получение РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:14
2021-02-03T11:47
туризм
туризм
новости - туризм
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153283/74/1532837449_0:339:2438:1710_1920x0_80_0_0_d52fad592a5c3abd0b1f093d54384695.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Ростуризма, так как усмотрела нарушения в процедуре проведения конкурсного отбора на получение грантов для развития туризма, сообщила РИА Новости начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ведомства Надежда Шаравская.Она также подчеркнула, что антимонопольная служба выступает за создание прозрачных механизмов распределения государственных субсидий."Это является обязательным условием для развития конкуренции и, как следствие, повышения качества и доступности товаров и услуг для потребителей",- заключила Шаравская.Как уточнило ведомство в сообщении, Федеральное агентство по туризму провело конкурс на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма, всего из госбюджета было выделено 1,2 миллиарда рублей на 400 грантов.
https://ria.ru/20210129/turizm-1595058810.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153283/74/1532837449_0:110:2438:1939_1920x0_80_0_0_0ae1945d5bd0613b7d51a11764231ffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия

ФАС возбудила дело против Ростуризма из-за конкурса на получение грантов

11:14 03.02.2021 (обновлено: 11:47 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Ростуризма, так как усмотрела нарушения в процедуре проведения конкурсного отбора на получение грантов для развития туризма, сообщила РИА Новости начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ведомства Надежда Шаравская.
"Антимонопольное ведомство усмотрело признаки нарушения закона о защите конкуренции... в действиях Ростуризма в части нарушения процедуры проведения конкурсного отбора на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма. Так как они могли привести к ограничению конкуренции, ФАС России приняла решение о возбуждении дела",- сказала она.
Она также подчеркнула, что антимонопольная служба выступает за создание прозрачных механизмов распределения государственных субсидий.
"Это является обязательным условием для развития конкуренции и, как следствие, повышения качества и доступности товаров и услуг для потребителей",- заключила Шаравская.
Как уточнило ведомство в сообщении, Федеральное агентство по туризму провело конкурс на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма, всего из госбюджета было выделено 1,2 миллиарда рублей на 400 грантов.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 01:53Туризм
Ростуризм выступил против запрета на деятельность Booking.com в России
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния