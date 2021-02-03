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ФАС возбудила дело против Ростуризма из-за конкурса на получение грантов
ФАС возбудила дело против Ростуризма из-за конкурса на получение грантов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Ростуризма, так как усмотрела нарушения в процедуре проведения конкурсного отбора на получение РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:14
2021-02-03T11:14
2021-02-03T11:47
туризм
туризм
новости - туризм
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Ростуризма, так как усмотрела нарушения в процедуре проведения конкурсного отбора на получение грантов для развития туризма, сообщила РИА Новости начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ведомства Надежда Шаравская.Она также подчеркнула, что антимонопольная служба выступает за создание прозрачных механизмов распределения государственных субсидий."Это является обязательным условием для развития конкуренции и, как следствие, повышения качества и доступности товаров и услуг для потребителей",- заключила Шаравская.Как уточнило ведомство в сообщении, Федеральное агентство по туризму провело конкурс на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма, всего из госбюджета было выделено 1,2 миллиарда рублей на 400 грантов.
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туризм, новости - туризм, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) РФ возбудила дело против Ростуризма
, так как усмотрела нарушения в процедуре проведения конкурсного отбора на получение грантов для развития туризма, сообщила РИА Новости начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ведомства Надежда Шаравская.
"Антимонопольное ведомство усмотрело признаки нарушения закона о защите конкуренции... в действиях Ростуризма в части нарушения процедуры проведения конкурсного отбора на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма. Так как они могли привести к ограничению конкуренции, ФАС России приняла решение о возбуждении дела",- сказала она.
Она также подчеркнула, что антимонопольная служба выступает за создание прозрачных механизмов распределения государственных субсидий.
"Это является обязательным условием для развития конкуренции и, как следствие, повышения качества и доступности товаров и услуг для потребителей",- заключила Шаравская.
Как уточнило ведомство в сообщении, Федеральное агентство по туризму провело конкурс на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма, всего из госбюджета было выделено 1,2 миллиарда рублей на 400 грантов.