https://ria.ru/20210203/granata-1595901895.html

Во дворе дома в Москве нашли похожий на боевую гранату предмет

Во дворе дома в Москве нашли похожий на боевую гранату предмет

Похожий на боевую гранату предмет обнаружен в среду днем возле подъезда жилого дома в центре Москвы, место опасной находки оцеплено, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:53

2021-02-03T17:53

2021-02-03T17:53

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Похожий на боевую гранату предмет обнаружен в среду днем возле подъезда жилого дома в центре Москвы, место опасной находки оцеплено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Он уточнил, что место обнаружения подозрительного предмета оцеплено, вызваны специалисты.

https://ria.ru/20210131/predmet-1595358684.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия