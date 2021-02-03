https://ria.ru/20210203/granata-1595901895.html
Во дворе дома в Москве нашли похожий на боевую гранату предмет
Во дворе дома в Москве нашли похожий на боевую гранату предмет
Похожий на боевую гранату предмет обнаружен в среду днем возле подъезда жилого дома в центре Москвы, место опасной находки оцеплено, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:53
2021-02-03T17:53
2021-02-03T17:53
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Похожий на боевую гранату предмет обнаружен в среду днем возле подъезда жилого дома в центре Москвы, место опасной находки оцеплено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Он уточнил, что место обнаружения подозрительного предмета оцеплено, вызваны специалисты.
https://ria.ru/20210131/predmet-1595358684.html
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