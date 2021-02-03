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В ЦБ оценили влияние на экономику наращивание госдолга в 2020 году
В ЦБ оценили влияние на экономику наращивание госдолга в 2020 году
Существенное наращивание госдолга России во время пандемии в прошлом году проблем для экономики не несет, ситуация достаточно устойчивая, заявила в интервью РИА РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:00
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россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Существенное наращивание госдолга России во время пандемии в прошлом году проблем для экономики не несет, ситуация достаточно устойчивая, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.Поддержка отечественной экономики со стороны властей в 2020 году была беспрецедентной: из бюджета на эти цели направили около 9% ВВП, и Россия вошла в пятерку стран-лидеров по масштабу стимулирующих мер. Для этого Минфину пришлось занять рекордный объем денег на рынке, в результате чего госдолг вырос до 20% ВВП."У нас достаточно устойчивая ситуация с государственными финансами, с макроэкономической точки зрения мы проблем не видим", - прокомментировала Данилова вопрос о произошедшем в 2020 году наращивании госдолга, добавив, что текущий уровень госдолга России намного меньше, чем в других странах.Читайте полный текст интервью Елизаветы Даниловой &gt;&gt;
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россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика

В ЦБ оценили влияние на экономику наращивание госдолга в 2020 году

10:00 03.02.2021 (обновлено: 12:21 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Центробанка РФ на Неглинной улице
Здание Центробанка РФ на Неглинной улице - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Существенное наращивание госдолга России во время пандемии в прошлом году проблем для экономики не несет, ситуация достаточно устойчивая, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
Поддержка отечественной экономики со стороны властей в 2020 году была беспрецедентной: из бюджета на эти цели направили около 9% ВВП, и Россия вошла в пятерку стран-лидеров по масштабу стимулирующих мер. Для этого Минфину пришлось занять рекордный объем денег на рынке, в результате чего госдолг вырос до 20% ВВП.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 10:35Новый год—2021
Год робких надежд. Чего ждать от экономики в 2021 году
"У нас достаточно устойчивая ситуация с государственными финансами, с макроэкономической точки зрения мы проблем не видим", - прокомментировала Данилова вопрос о произошедшем в 2020 году наращивании госдолга, добавив, что текущий уровень госдолга России намного меньше, чем в других странах.
Читайте полный текст интервью Елизаветы Даниловой >>
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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