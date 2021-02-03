https://ria.ru/20210203/gosdolg-1595797255.html

В ЦБ оценили влияние на экономику наращивание госдолга в 2020 году

В ЦБ оценили влияние на экономику наращивание госдолга в 2020 году

Существенное наращивание госдолга России во время пандемии в прошлом году проблем для экономики не несет, ситуация достаточно устойчивая, заявила в интервью РИА РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:00

2021-02-03T10:00

2021-02-03T12:21

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Существенное наращивание госдолга России во время пандемии в прошлом году проблем для экономики не несет, ситуация достаточно устойчивая, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.Поддержка отечественной экономики со стороны властей в 2020 году была беспрецедентной: из бюджета на эти цели направили около 9% ВВП, и Россия вошла в пятерку стран-лидеров по масштабу стимулирующих мер. Для этого Минфину пришлось занять рекордный объем денег на рынке, в результате чего госдолг вырос до 20% ВВП."У нас достаточно устойчивая ситуация с государственными финансами, с макроэкономической точки зрения мы проблем не видим", - прокомментировала Данилова вопрос о произошедшем в 2020 году наращивании госдолга, добавив, что текущий уровень госдолга России намного меньше, чем в других странах.Читайте полный текст интервью Елизаветы Даниловой >>

https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика