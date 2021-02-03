https://ria.ru/20210203/furgal-indictment-1595866858.html

СК предъявил окончательное обвинение экс-главе Хабаровского края Фургалу

СК предъявил окончательное обвинение экс-главе Хабаровского края Фургалу

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:23

2021-02-03T16:23

2021-02-03T16:23

россия

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576689176_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_e8b2c9ef11010a0ecd1d0e828bc7da2c.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.Экс-чиновнику инкриминируют "Покушение на убийство двух и более лиц", "Убийство двух и более лиц", "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия".По версии следствия, Фургал организовал преступную группу, покушавшейся в 2004-2005 годах на убийство Александра Смольского, Евгения Зори и Олега Булатова. Причастность экс-губернатора установили при расследовании преступлений прошлых лет.СК полагает, что убийства совершались для "продвижения коммерческих интересов Фургала и его соучастников".Так, для расширения бизнеса Фургал и его компаньон Николай Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где этим же бизнесом занимался Смольский. Он принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу. Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен, но получив отказ, решили устранить конкурента.В гараж, где находился Смольский, бросили две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с воротами, а вторая — попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему он выжил. В итоге Смольский все-таки снизил цены.В этом преступлении обвинили Марата Кадырова, его задержали и арестовали.Поводом для убийства Зори его длительный конфликт с Фургалом и Мистрюковым из-за судебных споров по поводу железобетонного завода. Предпринимателя расстреляли за день до вынесения судебного решения."Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы Андрей Палей, который также в настоящее время находится под стражей. <...> При этом, чтобы пустить следствие по ложному следу, Палей имитировал внезапный конфликт с Зорей, в ходе которого и застрелил потерпевшего", — пояснила Петренко.После убийства Зори Фургала, Мистрюкова и их компаньона Булатова задерживали в качестве подозреваемых, однако в 2004 году дело закрыли за недостаточностью улик.Следствие предположило, что в этот момент Фургал и Мистрюков поняли, что Булатов, как бывший сотрудник милиции, может вычислить их. Чтобы не допустить этого, Палею поручили убить его.В Булатова стреляли возле дома, где он жил, там его еще живым обнаружила несовершеннолетняя дочь. Позднее мужчина скончался на месте.Петренко подчеркнула, что причастность Фургала и других членов преступной группы в своих показаниях подтвердили потерпевшие, свидетели и сами обвиняемые. Следователи уверены, что преступления совершила организованная группа из корыстных побуждений. Фургалу может грозить пожизненное заключение.Как сообщил РИА Новости адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян, его подзащитный отрицает все предъявленные обвинения.Задержание Фургала в июле прошлого года стало одним из самых громких событий 2020-го. Губернатора тут же увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. Эти события получили в регионе большой резонанс.

https://ria.ru/20210129/furgal-1595150607.html

https://ria.ru/20210114/furgal-1593110288.html

https://ria.ru/20210102/miting-1591798723.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), происшествия