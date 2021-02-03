Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210203/furgal-indictment-1595866858.html
СК предъявил окончательное обвинение экс-главе Хабаровского края Фургалу
СК предъявил окончательное обвинение экс-главе Хабаровского края Фургалу
Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:23
2021-02-03T16:23
россия
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576689176_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_e8b2c9ef11010a0ecd1d0e828bc7da2c.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.Экс-чиновнику инкриминируют "Покушение на убийство двух и более лиц", "Убийство двух и более лиц", "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия".По версии следствия, Фургал организовал преступную группу, покушавшейся в 2004-2005 годах на убийство Александра Смольского, Евгения Зори и Олега Булатова. Причастность экс-губернатора установили при расследовании преступлений прошлых лет.СК полагает, что убийства совершались для "продвижения коммерческих интересов Фургала и его соучастников".Так, для расширения бизнеса Фургал и его компаньон Николай Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где этим же бизнесом занимался Смольский. Он принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу. Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен, но получив отказ, решили устранить конкурента.В гараж, где находился Смольский, бросили две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с воротами, а вторая — попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему он выжил. В итоге Смольский все-таки снизил цены.В этом преступлении обвинили Марата Кадырова, его задержали и арестовали.Поводом для убийства Зори его длительный конфликт с Фургалом и Мистрюковым из-за судебных споров по поводу железобетонного завода. Предпринимателя расстреляли за день до вынесения судебного решения."Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы Андрей Палей, который также в настоящее время находится под стражей. &lt;...&gt; При этом, чтобы пустить следствие по ложному следу, Палей имитировал внезапный конфликт с Зорей, в ходе которого и застрелил потерпевшего", — пояснила Петренко.После убийства Зори Фургала, Мистрюкова и их компаньона Булатова задерживали в качестве подозреваемых, однако в 2004 году дело закрыли за недостаточностью улик.Следствие предположило, что в этот момент Фургал и Мистрюков поняли, что Булатов, как бывший сотрудник милиции, может вычислить их. Чтобы не допустить этого, Палею поручили убить его.В Булатова стреляли возле дома, где он жил, там его еще живым обнаружила несовершеннолетняя дочь. Позднее мужчина скончался на месте.Петренко подчеркнула, что причастность Фургала и других членов преступной группы в своих показаниях подтвердили потерпевшие, свидетели и сами обвиняемые. Следователи уверены, что преступления совершила организованная группа из корыстных побуждений. Фургалу может грозить пожизненное заключение.Как сообщил РИА Новости адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян, его подзащитный отрицает все предъявленные обвинения.Задержание Фургала в июле прошлого года стало одним из самых громких событий 2020-го. Губернатора тут же увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. Эти события получили в регионе большой резонанс.
https://ria.ru/20210129/furgal-1595150607.html
https://ria.ru/20210114/furgal-1593110288.html
https://ria.ru/20210102/miting-1591798723.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576689176_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_1be36edbe7a4365fa3bf08f050fb98de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК предъявил окончательное обвинение экс-главе Хабаровского края Фургалу

16:23 03.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Экс-чиновнику инкриминируют "Покушение на убийство двух и более лиц", "Убийство двух и более лиц", "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия".
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 15:30
Фургал дописал в СИЗО стихотворение о Хабаровском крае
По версии следствия, Фургал организовал преступную группу, покушавшейся в 2004-2005 годах на убийство Александра Смольского, Евгения Зори и Олега Булатова. Причастность экс-губернатора установили при расследовании преступлений прошлых лет.
СК полагает, что убийства совершались для "продвижения коммерческих интересов Фургала и его соучастников".
Так, для расширения бизнеса Фургал и его компаньон Николай Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где этим же бизнесом занимался Смольский. Он принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу. Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен, но получив отказ, решили устранить конкурента.
В гараж, где находился Смольский, бросили две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с воротами, а вторая — попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему он выжил. В итоге Смольский все-таки снизил цены.
В этом преступлении обвинили Марата Кадырова, его задержали и арестовали.
Поводом для убийства Зори его длительный конфликт с Фургалом и Мистрюковым из-за судебных споров по поводу железобетонного завода. Предпринимателя расстреляли за день до вынесения судебного решения.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 22:41
Жириновский считает, что политическая карьера Фургала закончена
"Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы Андрей Палей, который также в настоящее время находится под стражей. <...> При этом, чтобы пустить следствие по ложному следу, Палей имитировал внезапный конфликт с Зорей, в ходе которого и застрелил потерпевшего", — пояснила Петренко.
После убийства Зори Фургала, Мистрюкова и их компаньона Булатова задерживали в качестве подозреваемых, однако в 2004 году дело закрыли за недостаточностью улик.
Следствие предположило, что в этот момент Фургал и Мистрюков поняли, что Булатов, как бывший сотрудник милиции, может вычислить их. Чтобы не допустить этого, Палею поручили убить его.
В Булатова стреляли возле дома, где он жил, там его еще живым обнаружила несовершеннолетняя дочь. Позднее мужчина скончался на месте.
Петренко подчеркнула, что причастность Фургала и других членов преступной группы в своих показаниях подтвердили потерпевшие, свидетели и сами обвиняемые.
Следователи уверены, что преступления совершила организованная группа из корыстных побуждений. Фургалу может грозить пожизненное заключение.
Как сообщил РИА Новости адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян, его подзащитный отрицает все предъявленные обвинения.
Задержание Фургала в июле прошлого года стало одним из самых громких событий 2020-го. Губернатора тут же увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. Эти события получили в регионе большой резонанс.
Участники акции в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 07:10
В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку Фургала
 
РоссияСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния