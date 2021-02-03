https://ria.ru/20210203/furgal-1595847768.html

Фургал отрицает все обвинения

Фургал отрицает все обвинения

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал полностью отрицает все предъявленные ему обвинения, заявил РИА Новости его адвокат Михаил Карапетян. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:13

2021-02-03T14:13

2021-02-03T14:13

уголовное дело сергея фургала

россия

сизо лефортово

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

москва

хабаровский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576696779_0:0:2117:1191_1920x0_80_0_0_7a6994e8538cb36aedcd1c80b95a5ab2.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал полностью отрицает все предъявленные ему обвинения, заявил РИА Новости его адвокат Михаил Карапетян.Сегодня СК РФ сообщил, что Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему инкриминируется "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой".Задержание Фургала в июле прошлого года стало одним из самых громких событий 2020-го. Губернатора тут же увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. Фургалу грозит вплоть до пожизненного срока.

https://ria.ru/20210114/furgal-1593110288.html

https://ria.ru/20210129/furgal-1595150607.html

россия

москва

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, россия, сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровский край, происшествия