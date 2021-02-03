https://ria.ru/20210203/furgal-1595847768.html
Фургал отрицает все обвинения
Фургал отрицает все обвинения
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал полностью отрицает все предъявленные ему обвинения, заявил РИА Новости его адвокат Михаил Карапетян. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:13
2021-02-03T14:13
2021-02-03T14:13
уголовное дело сергея фургала
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сизо лефортово
сергей фургал
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москва
хабаровский край
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал полностью отрицает все предъявленные ему обвинения, заявил РИА Новости его адвокат Михаил Карапетян.Сегодня СК РФ сообщил, что Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему инкриминируется "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой".Задержание Фургала в июле прошлого года стало одним из самых громких событий 2020-го. Губернатора тут же увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. Фургалу грозит вплоть до пожизненного срока.
https://ria.ru/20210114/furgal-1593110288.html
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уголовное дело сергея фургала, россия, сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровский край, происшествия