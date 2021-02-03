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https://ria.ru/20210203/furgal-1595831861.html
Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции
Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции
Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:04
2021-02-03T21:20
светлана петренко
хабаровский край
происшествия
уголовное дело сергея фургала
россия
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.Ему инкриминируют:Либерал-демократа Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах. Сразу после этого его отправили в Москву и арестовали. Президент уволил его "в связи с утратой доверия". Врио губернатора стал Михаил Дегтярев.Подробности делаСледствие считает, что Фургал организовал преступную группу, которая в 2004-2005 годах "для продвижения коммерческих интересов" убила предпринимателей Евгения Зорю и Олега Булатова, а также покушалась на Александра Смольского. Окончательные выводы об этом удалось сделать, как уточняется, в 2019 году.В начале 2000-х для расширения бизнеса Фургал и его компаньон Николай Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где аналогичной деятельностью занимался Смольский. Последний принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу. Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен, но, не добившись этого, решили устранить конкурента.В гараж, где находился Смольский, бросили две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами, а вторая — попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему он выжил. В итоге Смольский все-таки снизил цены."Исполнитель этого преступления установлен. Им является Марат Кадыров, который задержан и арестован", — добавила Петренко.Поводом же для убийства Зори послужила неприязнь из-за его длительного конфликта с Фургалом и Мистрюковым в связи с разбирательством по поводу железобетонного завода. Бизнесмена расстреляли за день до вынесения судебного решения по спорному имуществу."Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы Андрей Палей, который также в настоящее время находится под стражей... При этом, чтобы пустить следствие по ложному следу, Палей имитировал внезапный конфликт с Зорей, в ходе которого и застрелил потерпевшего", — рассказала представитель СК.После убийства Зори Фургала, Мистрюкова и их компаньона Булатова задерживали как подозреваемых, но в 2004 году дело закрыли за "недостаточностью доказательств".В этот момент, полагает следствие, Фургал и Мистрюков поняли, что Булатов как бывший сотрудник милиции может их сдать, и поручили Палею ликвидировать его. Булатова расстреляли возле его дома, где его еще живым нашла несовершеннолетняя дочь, но через какое-то время он умер.Фургал вину не признает. Ему грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20210114/furgal-1593110288.html
https://ria.ru/20210129/furgal-1595150607.html
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светлана петренко, хабаровский край, происшествия, уголовное дело сергея фургала, россия, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф)

Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

13:04 03.02.2021 (обновлено: 21:20 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Ему инкриминируют:
  • покушение на двух и более человек, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом;
  • убийство двух и более человек, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление;
  • незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой.
Либерал-демократа Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах. Сразу после этого его отправили в Москву и арестовали. Президент уволил его "в связи с утратой доверия". Врио губернатора стал Михаил Дегтярев.
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Подробности дела

Следствие считает, что Фургал организовал преступную группу, которая в 2004-2005 годах "для продвижения коммерческих интересов" убила предпринимателей Евгения Зорю и Олега Булатова, а также покушалась на Александра Смольского. Окончательные выводы об этом удалось сделать, как уточняется, в 2019 году.
В начале 2000-х для расширения бизнеса Фургал и его компаньон Николай Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где аналогичной деятельностью занимался Смольский. Последний принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу. Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен, но, не добившись этого, решили устранить конкурента.
В гараж, где находился Смольский, бросили две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами, а вторая — попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему он выжил. В итоге Смольский все-таки снизил цены.
"Исполнитель этого преступления установлен. Им является Марат Кадыров, который задержан и арестован", — добавила Петренко.
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Поводом же для убийства Зори послужила неприязнь из-за его длительного конфликта с Фургалом и Мистрюковым в связи с разбирательством по поводу железобетонного завода. Бизнесмена расстреляли за день до вынесения судебного решения по спорному имуществу.
"Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы Андрей Палей, который также в настоящее время находится под стражей... При этом, чтобы пустить следствие по ложному следу, Палей имитировал внезапный конфликт с Зорей, в ходе которого и застрелил потерпевшего", — рассказала представитель СК.
После убийства Зори Фургала, Мистрюкова и их компаньона Булатова задерживали как подозреваемых, но в 2004 году дело закрыли за "недостаточностью доказательств".
В этот момент, полагает следствие, Фургал и Мистрюков поняли, что Булатов как бывший сотрудник милиции может их сдать, и поручили Палею ликвидировать его. Булатова расстреляли возле его дома, где его еще живым нашла несовершеннолетняя дочь, но через какое-то время он умер.
Фургал вину не признает. Ему грозит пожизненный срок.
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Светлана ПетренкоХабаровский крайПроисшествияУголовное дело Сергея ФургалаРоссияСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)
 
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