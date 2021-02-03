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Россиян предупредили о цифровой "Фукусиме"
Россиян предупредили о цифровой "Фукусиме"
Сбор персональных данных "кем попало" может привести к цифровым "Фукусимам", предупредила в беседе с "Известиями" президент группы компаний InfoWatch Наталья... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:32
2021-02-03T15:55
россия
наталья касперская
infowatch
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сбор персональных данных "кем попало" может привести к цифровым "Фукусимам", предупредила в беседе с "Известиями" президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.Эксперт напомнила, что в конституции существует норма о защите частной жизни, а в пункте "м" статьи 71 есть тезис о том, что государство должно защищать данные. Однако, по ее словам, это пока не регулируется. Касперская подчеркнула необходимость разработки законов о цифровой идентичности россиян, о праве на тайну идентичности и об обороте пользовательских данных.Так, она считает, что в России должен появиться большой "цифровой кодекс". При этом государство обязано защищать как тайну частной жизни россиян, так и сдерживать тех, кто пытается засунуть людей в "электронный концлагерь"."Если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые "Фукусимы", — предупредила Касперская.После разрушительного землетрясения в Японии 11 марта 2011 года и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС. Объемы выбросов, по оценкам ученых, составили около 20 процентов от выбросов после аварии на Чернобыльской АЭС.
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россия, наталья касперская, infowatch, технологии, общество

Россиян предупредили о цифровой "Фукусиме"

14:32 03.02.2021 (обновлено: 15:55 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сбор персональных данных "кем попало" может привести к цифровым "Фукусимам", предупредила в беседе с "Известиями" президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
Эксперт напомнила, что в конституции существует норма о защите частной жизни, а в пункте "м" статьи 71 есть тезис о том, что государство должно защищать данные. Однако, по ее словам, это пока не регулируется. Касперская подчеркнула необходимость разработки законов о цифровой идентичности россиян, о праве на тайну идентичности и об обороте пользовательских данных.
Так, она считает, что в России должен появиться большой "цифровой кодекс". При этом государство обязано защищать как тайну частной жизни россиян, так и сдерживать тех, кто пытается засунуть людей в "электронный концлагерь".
"Если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые "Фукусимы", — предупредила Касперская.
Люди в защитных масках на улице в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 08:00
Гиперкомпьютер и цифровой концлагерь: кто избавит людей от слежки
После разрушительного землетрясения в Японии 11 марта 2011 года и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС. Объемы выбросов, по оценкам ученых, составили около 20 процентов от выбросов после аварии на Чернобыльской АЭС.
 
РоссияНаталья КасперскаяInfowatchТехнологииОбщество
 
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