https://ria.ru/20210203/fukusima-1595852345.html

Россиян предупредили о цифровой "Фукусиме"

Россиян предупредили о цифровой "Фукусиме"

Сбор персональных данных "кем попало" может привести к цифровым "Фукусимам", предупредила в беседе с "Известиями" президент группы компаний InfoWatch Наталья... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:32

2021-02-03T14:32

2021-02-03T15:55

россия

наталья касперская

infowatch

технологии

общество

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сбор персональных данных "кем попало" может привести к цифровым "Фукусимам", предупредила в беседе с "Известиями" президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.Эксперт напомнила, что в конституции существует норма о защите частной жизни, а в пункте "м" статьи 71 есть тезис о том, что государство должно защищать данные. Однако, по ее словам, это пока не регулируется. Касперская подчеркнула необходимость разработки законов о цифровой идентичности россиян, о праве на тайну идентичности и об обороте пользовательских данных.Так, она считает, что в России должен появиться большой "цифровой кодекс". При этом государство обязано защищать как тайну частной жизни россиян, так и сдерживать тех, кто пытается засунуть людей в "электронный концлагерь"."Если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые "Фукусимы", — предупредила Касперская.После разрушительного землетрясения в Японии 11 марта 2011 года и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС. Объемы выбросов, по оценкам ученых, составили около 20 процентов от выбросов после аварии на Чернобыльской АЭС.

https://ria.ru/20201211/giperkompyuter-1588645893.html

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россия, наталья касперская, infowatch, технологии, общество