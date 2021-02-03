https://ria.ru/20210203/evrosoyuz-1595904621.html

Евросоюз прокомментировал продление ДСНВ Россией и США

Евросоюз прокомментировал продление ДСНВ Россией и США

Европейский союз приветствовал продление США и Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, считает, что этот шаг усилит... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T18:06

2021-02-03T18:06

2021-02-03T18:45

россия

договор снв-3

евросоюз

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Европейский союз приветствовал продление США и Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, считает, что этот шаг усилит международную и европейскую безопасность, говорится в распространенном в среду заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени ЕС.В ЕС подчеркнули, что призывают добиваться дальнейшего сокращения ядерных арсеналов двух крупнейших ядерных держав – России и США. "ЕС подчеркивает необходимость сохранения и дальнейшего продвижения процессов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения… Мы призываем добиваться дальнейших сокращений их (России и США ядерных – ред.) арсеналов", - говорится в заявлении.Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

https://ria.ru/20210203/nato-1595889187.html

россия

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россия, договор снв-3, евросоюз, сша, в мире