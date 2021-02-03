Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210203/evrosoyuz-1595904621.html
Евросоюз прокомментировал продление ДСНВ Россией и США
Евросоюз прокомментировал продление ДСНВ Россией и США
Европейский союз приветствовал продление США и Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, считает, что этот шаг усилит... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:06
2021-02-03T18:45
россия
договор снв-3
евросоюз
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_ab363586960d02cce1151f3f6a67b778.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Европейский союз приветствовал продление США и Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, считает, что этот шаг усилит международную и европейскую безопасность, говорится в распространенном в среду заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени ЕС.В ЕС подчеркнули, что призывают добиваться дальнейшего сокращения ядерных арсеналов двух крупнейших ядерных держав – России и США. "ЕС подчеркивает необходимость сохранения и дальнейшего продвижения процессов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения… Мы призываем добиваться дальнейших сокращений их (России и США ядерных – ред.) арсеналов", - говорится в заявлении.Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.
https://ria.ru/20210203/nato-1595889187.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_f25ca4131eb1cbd691b7bdd8ea97e2ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, договор снв-3, евросоюз, сша, в мире

Евросоюз прокомментировал продление ДСНВ Россией и США

18:06 03.02.2021 (обновлено: 18:45 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Европейский союз приветствовал продление США и Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, считает, что этот шаг усилит международную и европейскую безопасность, говорится в распространенном в среду заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени ЕС.

"ЕС приветствует соглашение, достигнутое Россией и США, по продлению ДСНВ на дополнительные пять лет. ЕС придает особое значение договору СНВ-3, принимая во внимание его ключевое значение для международной и европейской безопасности", - говорится в документе.

В ЕС подчеркнули, что призывают добиваться дальнейшего сокращения ядерных арсеналов двух крупнейших ядерных держав – России и США. "ЕС подчеркивает необходимость сохранения и дальнейшего продвижения процессов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения… Мы призываем добиваться дальнейших сокращений их (России и США ядерных – ред.) арсеналов", - говорится в заявлении.
Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 16:52
НАТО прокомментировала продление ДСНВ Россией и США
 
РоссияДоговор СНВ-3ЕвросоюзСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния