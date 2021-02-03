Евросоюз прокомментировал продление ДСНВ Россией и США
18:06 03.02.2021 (обновлено: 18:45 03.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Европейский союз приветствовал продление США и Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, считает, что этот шаг усилит международную и европейскую безопасность, говорится в распространенном в среду заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени ЕС.
"ЕС приветствует соглашение, достигнутое Россией и США, по продлению ДСНВ на дополнительные пять лет. ЕС придает особое значение договору СНВ-3, принимая во внимание его ключевое значение для международной и европейской безопасности", - говорится в документе.
В ЕС подчеркнули, что призывают добиваться дальнейшего сокращения ядерных арсеналов двух крупнейших ядерных держав – России и США. "ЕС подчеркивает необходимость сохранения и дальнейшего продвижения процессов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения… Мы призываем добиваться дальнейших сокращений их (России и США ядерных – ред.) арсеналов", - говорится в заявлении.
Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.