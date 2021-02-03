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Распространение коронавируса
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Россия передала Белоруссии новую вакцину от COVID-19
Россия передала Белоруссии новую вакцину от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия передала Белоруссии новую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона" и тест-систему для выявления инфекции. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:00
2021-02-03T15:21
анна попова
российский фонд прямых инвестиций
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
белоруссия
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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия передала Белоруссии новую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона" и тест-систему для выявления инфекции.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Как сообщал глава минздрава республики Дмитрий Пиневич, до конца весны вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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анна попова, российский фонд прямых инвестиций, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), белоруссия, в мире

Россия передала Белоруссии новую вакцину от COVID-19

15:00 03.02.2021 (обновлено: 15:21 03.02.2021)
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Пресс-служба Роспотребнадзора
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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия передала Белоруссии новую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона" и тест-систему для выявления инфекции.
"Сегодня я в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы, передала новую вакцину "ЭпиВакКорона", которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь. И также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для определения вируса – не только качественного, но и количественного измерения", - сказала Попова журналистам в Минске по итогам переговоров с премьером Белоруссии Романом Головченко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Как сообщал глава минздрава республики Дмитрий Пиневич, до конца весны вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаАнна ПоповаРоссийский фонд прямых инвестицийВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)БелоруссияВ мире
 
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