Россия передала Белоруссии новую вакцину от COVID-19
15:00 03.02.2021 (обновлено: 15:21 03.02.2021)
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
© Пресс-служба Роспотребнадзора
МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия передала Белоруссии новую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона" и тест-систему для выявления инфекции.
"Сегодня я в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы, передала новую вакцину "ЭпиВакКорона", которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь. И также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для определения вируса – не только качественного, но и количественного измерения", - сказала Попова журналистам в Минске по итогам переговоров с премьером Белоруссии Романом Головченко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Как сообщал глава минздрава республики Дмитрий Пиневич, до конца весны вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.