https://ria.ru/20210203/epivakkorona-1595859819.html

Россия передала Белоруссии новую вакцину от COVID-19

Россия передала Белоруссии новую вакцину от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия передала Белоруссии новую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона" и тест-систему для выявления инфекции. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:00

2021-02-03T15:00

2021-02-03T15:21

анна попова

российский фонд прямых инвестиций

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

белоруссия

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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия передала Белоруссии новую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона" и тест-систему для выявления инфекции.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Как сообщал глава минздрава республики Дмитрий Пиневич, до конца весны вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

белоруссия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, российский фонд прямых инвестиций, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), белоруссия, в мире