https://ria.ru/20210203/dvorets-1595856473.html

В Екатеринбурге хакеры взломали сайт канала и показали фильм про "дворец"

В Екатеринбурге хакеры взломали сайт канала и показали фильм про "дворец"

Хакеры взломали сайт "4 канала" в Екатеринбурге, в результате чего всю ночь с него происходила переадресация на фильм ФБК* про "дворец" в Геленджике, готовятся... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:45

2021-02-03T14:45

2021-02-03T14:45

россия

фонд борьбы с коррупцией

аркадий ротенберг

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

дмитрий песков

владимир путин

геленджик

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152991/28/1529912859_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_3d1f48f450418649ff7e1e56ec4d6099.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Хакеры взломали сайт "4 канала" в Екатеринбурге, в результате чего всю ночь с него происходила переадресация на фильм ФБК* про "дворец" в Геленджике, готовятся обращения в правоохранительные органы и Роскомнадзор, сообщила РИА Новости управляющая каналом Элеонора Расулова.По словам Расуловой, в результате взлома при заходе на сайт "4 канала" происходила переадресация на страницу с видеороликом ФБК* про "дворец" в Геленджике. Сейчас компания, которая занимается сайтом, усложнила пароли для доступа к нему, добавила она.Бизнесмен Аркадий Ротенберг на прошлой неделе сообщил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, и "дворец" принадлежит ему, работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже несколько лет.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, которые призваны раскачать ситуацию. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

россия

геленджик

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, аркадий ротенберг, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий песков, владимир путин, геленджик, екатеринбург