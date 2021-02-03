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В Екатеринбурге хакеры взломали сайт канала и показали фильм про "дворец"
В Екатеринбурге хакеры взломали сайт канала и показали фильм про "дворец"
Хакеры взломали сайт "4 канала" в Екатеринбурге, в результате чего всю ночь с него происходила переадресация на фильм ФБК* про "дворец" в Геленджике, готовятся... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:45
2021-02-03T14:45
россия
фонд борьбы с коррупцией
аркадий ротенберг
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
дмитрий песков
владимир путин
геленджик
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Хакеры взломали сайт "4 канала" в Екатеринбурге, в результате чего всю ночь с него происходила переадресация на фильм ФБК* про "дворец" в Геленджике, готовятся обращения в правоохранительные органы и Роскомнадзор, сообщила РИА Новости управляющая каналом Элеонора Расулова.По словам Расуловой, в результате взлома при заходе на сайт "4 канала" происходила переадресация на страницу с видеороликом ФБК* про "дворец" в Геленджике. Сейчас компания, которая занимается сайтом, усложнила пароли для доступа к нему, добавила она.Бизнесмен Аркадий Ротенберг на прошлой неделе сообщил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, и "дворец" принадлежит ему, работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже несколько лет.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, которые призваны раскачать ситуацию. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html
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россия, фонд борьбы с коррупцией, аркадий ротенберг, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий песков, владимир путин, геленджик, екатеринбург

В Екатеринбурге хакеры взломали сайт канала и показали фильм про "дворец"

14:45 03.02.2021
 
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Хакеры взломали сайт "4 канала" в Екатеринбурге, в результате чего всю ночь с него происходила переадресация на фильм ФБК* про "дворец" в Геленджике, готовятся обращения в правоохранительные органы и Роскомнадзор, сообщила РИА Новости управляющая каналом Элеонора Расулова.

"Вчера это у нас произошло около полуночи. Так получилось, что наш сайт выходил на другой. В течение сегодняшней ночи и утра мы занимались изучением ситуации и к утру сайт восстановили. В настоящий момент компания, которая создала сайт, проводит аудит и выясняет причины, по которым это могло произойти. Найти самого взломщика не представляется возможным. Мы будем подавать заявления завтра в правоохранительные органы и, видимо, в Роскомнадзор тоже. Сейчас наши юристы их готовят", - сказала собеседница агентства.

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По словам Расуловой, в результате взлома при заходе на сайт "4 канала" происходила переадресация на страницу с видеороликом ФБК* про "дворец" в Геленджике. Сейчас компания, которая занимается сайтом, усложнила пароли для доступа к нему, добавила она.
Бизнесмен Аркадий Ротенберг на прошлой неделе сообщил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, и "дворец" принадлежит ему, работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже несколько лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
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* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
РоссияФонд борьбы с коррупциейАркадий РотенбергФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Дмитрий ПесковВладимир ПутинГеленджикЕкатеринбург
 
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