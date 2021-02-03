В Екатеринбурге хакеры взломали сайт канала и показали фильм про "дворец"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Хакеры взломали сайт "4 канала" в Екатеринбурге, в результате чего всю ночь с него происходила переадресация на фильм ФБК* про "дворец" в Геленджике, готовятся обращения в правоохранительные органы и Роскомнадзор, сообщила РИА Новости управляющая каналом Элеонора Расулова.
"Вчера это у нас произошло около полуночи. Так получилось, что наш сайт выходил на другой. В течение сегодняшней ночи и утра мы занимались изучением ситуации и к утру сайт восстановили. В настоящий момент компания, которая создала сайт, проводит аудит и выясняет причины, по которым это могло произойти. Найти самого взломщика не представляется возможным. Мы будем подавать заявления завтра в правоохранительные органы и, видимо, в Роскомнадзор тоже. Сейчас наши юристы их готовят", - сказала собеседница агентства.
По словам Расуловой, в результате взлома при заходе на сайт "4 канала" происходила переадресация на страницу с видеороликом ФБК* про "дворец" в Геленджике. Сейчас компания, которая занимается сайтом, усложнила пароли для доступа к нему, добавила она.
Бизнесмен Аркадий Ротенберг на прошлой неделе сообщил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, и "дворец" принадлежит ему, работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже несколько лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, которые призваны раскачать ситуацию.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента