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Госдеп назвал приоритеты США в отношениях с Россией после продления ДСНВ
Госдеп назвал приоритеты США в отношениях с Россией после продления ДСНВ
США намерены в течение пяти лет, на которые продлили СНВ-3, обсуждать с Россией контроль над вооружениями, охватывающий все ее ядерное оружие, заявил в среду... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:46
2021-02-03T17:15
россия
энтони блинкен
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США намерены в течение пяти лет, на которые продлили СНВ-3, обсуждать с Россией контроль над вооружениями, охватывающий все ее ядерное оружие, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен."Соединенные Штаты используют время, предоставленное продлением на пять лет Договора СНВ-3, чтобы вместе с Российской Федерацией и консультируясь с конгрессом и союзниками и партнерами США, добиваться контроля над вооружениями, который охватывает все ее ядерное оружие", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.Блинкен также отметил важность верифицируемых лимитов на межконтинентальное ядерное оружие России."Особенно во времена напряженности верифицируемые лимиты на межконтинентальное ядерное оружие России жизненно важны. Продление ДСНВ-3 повышает безопасность Соединенных Штатов, союзников и партнеров США и мира", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.США после продления с РФ Договора СНВ-3 стремятся также к обсуждению с Москвой снижения риска возможных кризиса и конфликта, заявил в среду госсекретарь США."Мы взаимодействуем с Российской Федерацией таким способом, который соответствует американским интересам, например, стремясь к пятилетнему продлению ДСНВ и широким обсуждениям, чтобы снизить вероятность кризиса и конфликта", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом Соединенных Штатов.США привержены эффективному контролю над вооружениями, который укрепляет стабильность и одновременно снижает риск гонки вооружений, добавил Блинкен."Несмотря на то, что мы работаем с Россией в интересах США, мы также в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами будем привлекать Россию к ответственности за ее враждебные действия и нарушения прав человека", - говорится в заявлении в связи с продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, поступившем в РИА Новости.Соглашение о продлении договора о СНВ вступило в силу 3 февраля, Россия и США обменялись соответствующими нотами.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) на пять лет.ДСНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента США Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.
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россия, энтони блинкен, сша, в мире

Госдеп назвал приоритеты США в отношениях с Россией после продления ДСНВ

16:46 03.02.2021 (обновлено: 17:15 03.02.2021)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПервое выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне, США
Первое выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США намерены в течение пяти лет, на которые продлили СНВ-3, обсуждать с Россией контроль над вооружениями, охватывающий все ее ядерное оружие, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.
"Соединенные Штаты используют время, предоставленное продлением на пять лет Договора СНВ-3, чтобы вместе с Российской Федерацией и консультируясь с конгрессом и союзниками и партнерами США, добиваться контроля над вооружениями, который охватывает все ее ядерное оружие", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.
Блинкен также отметил важность верифицируемых лимитов на межконтинентальное ядерное оружие России.
"Особенно во времена напряженности верифицируемые лимиты на межконтинентальное ядерное оружие России жизненно важны. Продление ДСНВ-3 повышает безопасность Соединенных Штатов, союзников и партнеров США и мира", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.
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США после продления с РФ Договора СНВ-3 стремятся также к обсуждению с Москвой снижения риска возможных кризиса и конфликта, заявил в среду госсекретарь США.
"Мы взаимодействуем с Российской Федерацией таким способом, который соответствует американским интересам, например, стремясь к пятилетнему продлению ДСНВ и широким обсуждениям, чтобы снизить вероятность кризиса и конфликта", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом Соединенных Штатов.
США привержены эффективному контролю над вооружениями, который укрепляет стабильность и одновременно снижает риск гонки вооружений, добавил Блинкен.
"Несмотря на то, что мы работаем с Россией в интересах США, мы также в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами будем привлекать Россию к ответственности за ее враждебные действия и нарушения прав человека", - говорится в заявлении в связи с продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, поступившем в РИА Новости.
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Соглашение о продлении договора о СНВ вступило в силу 3 февраля, Россия и США обменялись соответствующими нотами.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) на пять лет.
ДСНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента США Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
 
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