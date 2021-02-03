https://ria.ru/20210203/donbass-1595897530.html

СК завел дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе

СК завел дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе

Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых был ранен мирный житель,... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:33

2021-02-03T17:33

2021-02-03T17:33

светлана петренко

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

горловка

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых был ранен мирный житель, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, 3 февраля военнослужащие ВС Украины прицельно обстреляли из тяжелого вооружения объекты гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, по улице Смирнова в городе Горловка самопровозглашенной ДНР. Отмечается, что в результате был ранен 65-летний мирный житель."Обстреливая населенный пункт в ночное время, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте", - подчеркнула Петренко.Она добавила, что продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступлений украинских силовиков, а также установление конкретных должностных лиц, причастных к их совершению.

https://ria.ru/20210203/donbass-1595814723.html

донецкая народная республика

горловка

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светлана петренко, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), горловка, в мире