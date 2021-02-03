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https://ria.ru/20210203/donbass-1595897530.html
СК завел дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе
СК завел дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе
Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых был ранен мирный житель,... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:33
2021-02-03T17:33
светлана петренко
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
горловка
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых был ранен мирный житель, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, 3 февраля военнослужащие ВС Украины прицельно обстреляли из тяжелого вооружения объекты гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, по улице Смирнова в городе Горловка самопровозглашенной ДНР. Отмечается, что в результате был ранен 65-летний мирный житель."Обстреливая населенный пункт в ночное время, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте", - подчеркнула Петренко.Она добавила, что продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступлений украинских силовиков, а также установление конкретных должностных лиц, причастных к их совершению.
https://ria.ru/20210203/donbass-1595814723.html
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светлана петренко, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), горловка, в мире

СК завел дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе

17:33 03.02.2021
 
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых был ранен мирный житель, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Установлен еще один факт противоправной деятельности представителей Вооруженных сил Украины, действовавших по приказу вышестоящих должностных лиц министерства обороны Украины... По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - сказала она.

По данным следствия, 3 февраля военнослужащие ВС Украины прицельно обстреляли из тяжелого вооружения объекты гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, по улице Смирнова в городе Горловка самопровозглашенной ДНР. Отмечается, что в результате был ранен 65-летний мирный житель.
"Обстреливая населенный пункт в ночное время, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте", - подчеркнула Петренко.
Она добавила, что продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступлений украинских силовиков, а также установление конкретных должностных лиц, причастных к их совершению.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Светлана ПетренкоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ГорловкаВ мире
 
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