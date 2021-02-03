https://ria.ru/20210203/donbass-1595889742.html
Грызлов раскритиковал проект Киева о переходном периоде в Донбассе
Грызлов раскритиковал проект Киева о переходном периоде в Донбассе
Украинский законопроект о государственной политике переходного периода для Донбасса грубо нарушает минские соглашения и предусматривает односторонний выход из... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:55
2021-02-03T16:55
2021-02-03T17:04
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинский законопроект о государственной политике переходного периода для Донбасса грубо нарушает минские соглашения и предусматривает односторонний выход из них, заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины Борис Грызлов.По его словам, нынешняя украинская власть пока не хочет никакого согласия, никакого урегулирования конфликта в стране."Об этом говорит и так называемый законопроект "О государственной политике переходного периода", сочиненный киевской властью. Этот проект грубейшим образом нарушает минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей Донбасса со стороны Украины", - сказал Грызлов."По существу данный законопроект предусматривает односторонний выход из минских соглашений", - подчеркнул он.Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников анонсировал разработку пакета законопроектов относительно переходного периода для Донбасса, включающего порядок проведения амнистии. В декабре 2020 года Резников сообщил, что законопроект подготовлен, он может быть принят в Верховной раде Украины в 2021 году.
https://ria.ru/20210203/donbass-1595814723.html
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