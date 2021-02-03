https://ria.ru/20210203/donbass-1595889742.html

Грызлов раскритиковал проект Киева о переходном периоде в Донбассе

Грызлов раскритиковал проект Киева о переходном периоде в Донбассе

Украинский законопроект о государственной политике переходного периода для Донбасса грубо нарушает минские соглашения и предусматривает односторонний выход из... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:55

2021-02-03T16:55

2021-02-03T17:04

россия

алексей резников

луганская народная республика

донецкая народная республика

верховная рада украины

борис грызлов

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:0:2569:1446_1920x0_80_0_0_d36ffb507ba613420265ac54ee114b90.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинский законопроект о государственной политике переходного периода для Донбасса грубо нарушает минские соглашения и предусматривает односторонний выход из них, заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины Борис Грызлов.По его словам, нынешняя украинская власть пока не хочет никакого согласия, никакого урегулирования конфликта в стране."Об этом говорит и так называемый законопроект "О государственной политике переходного периода", сочиненный киевской властью. Этот проект грубейшим образом нарушает минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей Донбасса со стороны Украины", - сказал Грызлов."По существу данный законопроект предусматривает односторонний выход из минских соглашений", - подчеркнул он.Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников анонсировал разработку пакета законопроектов относительно переходного периода для Донбасса, включающего порядок проведения амнистии. В декабре 2020 года Резников сообщил, что законопроект подготовлен, он может быть принят в Верховной раде Украины в 2021 году.

https://ria.ru/20210203/donbass-1595814723.html

https://ria.ru/20210202/donbass-1595722037.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей резников, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, борис грызлов, оон, в мире