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Грызлов раскритиковал проект Киева о переходном периоде в Донбассе
Грызлов раскритиковал проект Киева о переходном периоде в Донбассе
Украинский законопроект о государственной политике переходного периода для Донбасса грубо нарушает минские соглашения и предусматривает односторонний выход из... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:55
2021-02-03T17:04
россия
алексей резников
луганская народная республика
донецкая народная республика
верховная рада украины
борис грызлов
оон
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинский законопроект о государственной политике переходного периода для Донбасса грубо нарушает минские соглашения и предусматривает односторонний выход из них, заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины Борис Грызлов.По его словам, нынешняя украинская власть пока не хочет никакого согласия, никакого урегулирования конфликта в стране."Об этом говорит и так называемый законопроект "О государственной политике переходного периода", сочиненный киевской властью. Этот проект грубейшим образом нарушает минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей Донбасса со стороны Украины", - сказал Грызлов."По существу данный законопроект предусматривает односторонний выход из минских соглашений", - подчеркнул он.Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников анонсировал разработку пакета законопроектов относительно переходного периода для Донбасса, включающего порядок проведения амнистии. В декабре 2020 года Резников сообщил, что законопроект подготовлен, он может быть принят в Верховной раде Украины в 2021 году.
https://ria.ru/20210203/donbass-1595814723.html
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россия, алексей резников, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, борис грызлов, оон, в мире

Грызлов раскритиковал проект Киева о переходном периоде в Донбассе

16:55 03.02.2021 (обновлено: 17:04 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинский законопроект о государственной политике переходного периода для Донбасса грубо нарушает минские соглашения и предусматривает односторонний выход из них, заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины Борис Грызлов.
По его словам, нынешняя украинская власть пока не хочет никакого согласия, никакого урегулирования конфликта в стране.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 11:36
В Киеве оценили потери Украины из-за конфликта в Донбассе
"Об этом говорит и так называемый законопроект "О государственной политике переходного периода", сочиненный киевской властью. Этот проект грубейшим образом нарушает минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей Донбасса со стороны Украины", - сказал Грызлов.
"По существу данный законопроект предусматривает односторонний выход из минских соглашений", - подчеркнул он.
Здание Следственного комитета РФ в Техническом переулке. - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 17:50
СК завел дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников анонсировал разработку пакета законопроектов относительно переходного периода для Донбасса, включающего порядок проведения амнистии. В декабре 2020 года Резников сообщил, что законопроект подготовлен, он может быть принят в Верховной раде Украины в 2021 году.
 
РоссияАлексей РезниковЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныБорис ГрызловООНВ мире
 
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